Det var onsdag den amerikanske presidenten Joe Biden kunngjorde at han har gitt ordre om at etterretningstjenestene i landet i løpet av 90 dager skal levere en rapport der man forsøker å komme til bunns i hva man vet om hvordan covid-19-koronaviruset oppstod.

Hovedteorien så langt har vært at dette har vært et virus som har oppstått hos dyr, men så spredd seg til mennesker.

Alle er enig om at dette skjedde sentralt i Kina, selv om kinesiske myndigheter har sagt at viruset kan ha kommet dit med dyr fra andre land.

Men det har helt siden starten også vært spekulert i om viruset kan ha stammet fra et kinesisk laboratorium for virologi i byen Wuhan.

President Joe Biden har gitt ordre til amerikansk etterretning å granske påstandene om at covid-19 kan være menneskeskapt. Foto: Evan Vucci / AP

Forskere ble syke

Amerikansk etterretning har allerede funnet ut av flere forskere ved Institutt for forskning på virus eller virologi nettopp i Wuhan plutselig ble syke i november 2019.

Dette var like før covid-19-epidemien brøt ut nettopp i denne storbyen sentralt i Kina,

Kina rapporterte det første tilfelle til Verdens helseorganisasjon WHO av det som seinere ble definert som covid-19, 8. desember 2019.



Derfra spredde det seg til resten av verden

Til nå er minst 3 millioner mennesker døde av covid-19, mens titalls millioner er blitt syke, mange av dem med alvorlige ettersykdommer.

Representanter fra laboratoriet i Wuhan var raskt ute med å avvise teorien om at de var kilden til viruset.

Kina: Løgn og konspirasjon

– Det er en fullstendig løgn sier direktør Yan Zhiming til den statlige kinesiske avisen Global Times, ifølge CNN.

Dette støttes også delvis av den rapporten som WHO kom med i slutten av mars, som konkluderte med at det var lite sannsynlig at viruset stammet fra et laboratorium.

Men med president Joe Bidens høyt profilerte annonsering onsdag om at amerikansk etterretnings på nytt skal granske opprinnelsen til covid-19, også at det kan stamme fra et kinesisk laboratorium, er politisk sprengstoff.

Den kinesiske ambassaden i Washington D.C. var da også raskt ute med kalle det hele for konspirasjonsteorier og en svertekampanje.

USA og Kina er på kollisjonskurs på flere områder, først og fremst fordi når det gjelder handel.

Hadde Trump likevel rett?

Men saken har også en innenrikspolitisk dimensjon. Representanter for den avgåtte administrasjonen til ex-epresident Donald Trump var raskt ute med å si: Hva var det vi sa.



– Det kinesiske kommunistpartiet vet nøyaktig hva som skjedde. De vet hvem pasient nummer 1 var, sa tidligere utenriksminister Mike Pompeo til Fox Nes mandag denne uken.

USAs tidligere utenriksminister Mike Pompeo mener kinesiske myndigheter skjuler informasjon om opprinnelsen til covid-19. Foto: Tami Chappell / AFP

Trump brukte ofte uttrykket «The China-virus» om covid-19, i et bevisst forsøk på å knytte det som utviklet seg til en helsekatastrofe til Kina.

Da Joe Biden i januar overtok som president, tonet han først ned kritikken av at Kina og mulighetene for at viruset var menneskeskapt.

Men nå har han altså gitt ordre til en ny omfattende gransking, noe som kan sees som en innrømmelse at det var noe rett i det som hans forgjenger sa om opprinnelsen til covid-19-epidemien.