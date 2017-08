Betalte overgriper for å spane på grooming-nettverk

Informanten ga politiet informasjon om hva som skjedde på «sextreff» nettverket arrangerte i Nordøst-England.

Han ble rekruttert av politiet til tross for at han ble dømt for å ha dopet ned en mindreårig jente og invitert en annen mann til å voldta henne.

politiets kontroversielle metode ble kjent i forbindelse med rettssaken mot nettverket. Onsdag falt dommen, og ifølge The Guardian ble 17 menn og én kvinne dømt for å ha misbrukt og lurt flere jenter i alderen 13 til 25 år.

Avisen skriver at jentene skal ha blitt lokket med alkohol og narkotika før de ble overfalt og voldtatt.

Etter å ha blitt venner med dem inviterte mennene jentene til «treff» i boliger vest i byen. Der ble jentene tilbudt det narkotiske stoffet mefedron og marihuana i bytte mot seksuelle tjenester.

Sårbare jenter

Ofrene beskrives som sårbare og ble, ifølge aktoratet, valgt ut fordi de sannsynligvis ikke ville stelle i stand trøbbel.

I retten fortalte flere jenter hvordan de våknet opp nakne etter ha vært neddopet. I alt 13 av ofrene i saken ble seksuelt utnyttet på disse treffene.

Rettssaken mot mennene har pågått i mer enn to år. Sakene ble rullet opp i «Operation Shelter» – en operasjonen hvor politiet identifiserte 108 mulige ofre.

Operasjonen har klare likhetstrekk med grooming-skandalen i Rotherham hvor seks personer ble dømt for å ha seksuelt misbrukt et stort antall tenåringsjenter.

Ifølge en rapport fra 2014, året da skandalen ble avdekket, ble minst 1.400 barn misbrukt i byen mellom 1997 og 2013.

Upålitelig vitne

Under rettssaken ble det kjent at politiet betalte informanten, som er dømt for å ha voldtatt et barn, nesten 10.000 pund (omtrent 104.000 kr) over en periode på 21 måneder for informasjon om nettverket i Newcastle.

Mannen skal ha fått i oppgave å skaffe informasjon om hvor og når de såkalte «sextreffene» fant sted.

Men ifølge The Guardian ble aldri mannens forklaring lagt frem som bevis for juryen, og dommer Penny Moreland beskrev mannen som upålitelig.

– Tanken på at politiet engasjerer en slik person og betaler ham for informasjon, kan virke moralsk forkastelig. Like fullt var han i en posisjon hvor han kunne varsle politiet slik at de kunne hindre overgrep, og det gjorde han.

– Bruken av slike metoder blir alltid nøye overvåket av ledelsen i politiet, sa politisjef Steve Ashman på en pressekonferanse onsdag.

Strenge straffer

I likhet med saken fra Rotherham har de fleste mennene asiatisk bakgrunn. Ifølge The Independent har mennene, som for det meste er i 30-40-årene, bakgrunn fra blant annet Pakistan, India og Bangladesh.

De ble dømt for blant annet voldtekt, narkotikakriminalitet, menneskehandel og seksuell utnyttelse.

En av mennene, en 35-åring ble dømt til 10 års fengsel for voldtekt, mens en 34-åring ble dømt til sju års fengsel for overgrep mot et barn og for oppbevaring av narkotika. Straffeutmålingen for flere av de dømte er ennå ikke klar.