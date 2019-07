Betaler unge polakker for at de skal bli i landet

Helt siden Polen ble medlem i EU i 2004 har unge polakker strømmet til andre europeiske land. Polen som nasjon har gått glipp av mange velutdannede landsmenn. Nå mangler landet arbeidskraft.

Myndighetene tar nå grep for å lokke unge mennesker til å satse på en framtid i eget land.

Hvilken framtid vil hun se i eget land når hun vokser opp? En liten polsk jente under en fotballkamp mellom Polen og Sveits, EM i 2016. Foto: Darko Bandic / AP

Torsdag 1. august trer en ny lov i kraft. Da vil nesten to millioner unge mennesker som er i jobb, slippe å betale skatt. Det gjelder arbeidstagere under 26 år som tjener 200.000 kroner i året eller mindre.

Sett fra Polen er løftet sjenerøst fordi gjennomsnittslønnen i Polen er på om lag 160.000 kroner, skriver CNN.

– Som om alle i Warszawa drar

Myndighetene har tro på at skattefrihet vil slå positivt ut og at mange unge ikke lar seg lokke til å dra til andre land.

Statsminister Mateusz Morawiecki sier at skattefritaket vil gi unge arbeidere tilnærmet samme muligheter som de som kommer fra vestlige land i Europa.

Da statsministeren holdt en appell i parlamentet, sa han at 1,7 millioner polske statsborgere har reist fra hjemlandet de siste 15 årene.

– Det er som om alle innbyggerne i Warszawa skulle dra. Det er et gigantisk tap, sa Morawiecki.

Skal jeg bli eller dra? Ett dilemma som mange polakker står midt oppe i. 1,7 millioner har forlatt landet etter at det ble medlem i EU for 15 år siden. Foto: Katarina Stoltz / Reuters

– Dette kan ikke fortsette lenger, unge mennesker må bi værende i Polen, fortsatte statsministeren.

Folkevandring

Polen har vært rammet hardt av det landets myndigheter beskriver som en «folkevandring» ut av landet. Mange av dem som har dratt er høyt utdannede.

Økonomien i Polen lider av at mange har dratt.

– De siste tre til fire årene har vi sett mangel på arbeidskraft. Vi innser at vi trenger våre folk tilbake, sier Barbara Jancewicz som har en lederstilling ved migrasjonssenteret i Warszawa.

Polen har vært medlem i EU siden 2004. Myndighetene mener det har vært en folkevandring ut av Polen i årene etter. Foto: Sven Kaestner / AP

Kun Romania har «mistet» flere landsmenn til andre land i Europa, enn Polen.

Lokkemiddelet er ikke nok

Svært mange unge polakker med god utdanning har reist til Storbritannia som er den mest populære destinasjonen for unge polakker.

Om lag en million polakker bor nå i Storbritannia.

22 år gamle Kinga Kitowska er en av dem. Hun har utdanning innen økonomi og har fått seg jobb i London.

Til CNN sier hun at tilbudet om å slippe å betale skatt er bra, men ikke nok til at hun vurderer å dra tilbake til hjemlandet.

– For å få unge til å bli i Polen, er skattefritak ikke nok, sier hun.

– Jeg så etter muligheter og utfordringer mer enn lønn, fortsetter 22-åringen.

Polen er rammet av 'brain drain'. Mange unge, velutdannede har forlatt landet de siste årene. Bildet er fra en demonstrasjon i fjor mot at myndighetene ikke bruker mer av statsbudsjettet på helsevesenet. Foto: Janek Skarzynski / AFP

Skeptiske eksperter

Kitowska mener jobben hun har i finansbransjen i London ikke fins på samme måte i Polen.

– Det å få muligheter til noe som er attraktivt for de unge i dag, teller mer enn lønn, sier Kinga Kitowska.

Eksperter på temaet immigrasjon er heller ikke overbevist om at skattefritak vil fungere.

– Det handler ikke bare om penger, sier Heather Rolfe, ved tenke tanken The National Institute of Economic and Social Research i London.

– Det er andre grunner til at unge polakker drar. Det er en slags «overgangsrite» der de ønsker å oppsøke nye miljøer, være borte fra familie og bli mer selvstendige, sier Rolfe til CNN.