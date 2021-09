Metroen i Moskva er imponerende.

På morgenen og ettermiddagen kjører togene med mellomrom på bare 30–40 sekunder.

Hele 9 millioner mennesker bruker hovedstadens undergrunnsbane hvert eneste døgn.

Men i rushtiden blir det ofte køer ved sperringene inn til stasjonene.

Passasjerene bruker bankkort, telefoner eller Moskvas transportkort til å betale med. Det går ikke fort nok.

EFFEKTIVT OG POPULÆRT: Hvert døgn tar 9 millioner moskovitter metroen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Derfor tester transportmyndighetene nå ut et nytt betalingssystem med ansiktsgjenkjenning. 15 000 testpersoner deltar.

Tre ganger raskere

– Det er praktisk, interessant og en ny teknologi. Jeg bestemte meg for å prøve, og jeg liker det, sier en av testerne, Vladimir Beljakov.

Han viser journalistene hvordan det hele fungerer.Han stiller seg på en gummimatte foran sperringen med kamera og står der noen sekunder, så åpner porten seg, og Beljakov kan passere.

SKAL TILBYS ALLE: En av de 15 000 testpersonene viser hvordan betaling med ansiktsgjenkjenning foregår. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Han synes det er praktisk å kunne betale bare ved å vise ansiktet, uten å bruke kort eller telefon.

MER EFFEKTIVT: Anna Lapusjkina er talsperson for transportmyndighetene i Moskva. Hun sier det nye betalingssystemet vil få passasjerene tre ganger raskere gjennom sperringene. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Passasjerene kan nå betale for sin reise tre ganger så raskt som før. Ansiktsbetaling er en av måtene passasjerene kan bruke metroen raskere på og uten køer, sier Anna Lapusjkina.

Hun er talsperson for Moskvas transportmyndigheter.

Hun forteller at kameraene som brukes er utviklet i Russland, og at de gjenkjenner en person selv om vedkommende har ansiktsmaske på seg.

Skeptiske passasjerer

Men to passasjerer som vi tilfeldigvis treffer på metroen, er ikke like entusiastiske.

– Førsteinntrykket er at dette er fryktelig, sier en godt voksen mann som heter Sergej.

Han mener at russerne nå overvåkes på metroen, på gata, på restaurant og kino. Myndighetene kommer til å vite alt om meg, påpeker han med en forarget mine.

MIKROCHIP I ØRET?: Metropassasjer Sergej mener at myndighetene overvåker russerne i altfor stor grad. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Sergej mener at russerne om ikke så lenge kommer til å bli utstyrt med en mikrochip i øret, sånn at myndighetene kan kontrollere alt som folk gjør.

– Det nye systemet kan være positivt hvis det fungerer skikkelig, sier en unge kvinnen som heter Ljubov.

VIL KANSKJE PRØVE: Metropassasjer Ljubov mener at myndighetene overvåker russerne så mye allerede at det nye betalingssystemet ikke betyr så mye fra eller til. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

For henne er det viktig at metroen er mest mulig effektiv.

Hun tenker også på at de reisende blir overvåket, men hun tror ikke at det nye betalingssystemet gjør så mye fra eller til.

Ljubov mener at myndighetene uansett følger med på russerne gjennom telefoner, sosiale medier og andre måter, sier hun

Skal utvides

I løpet av to-tre uker skal alle de reisende med metroen i Moskva få muligheten til å betale med ansiktsgjenkjenning.

SVÆRT MANGE KAMERAER: Ansiktsgjenkjenningen skal tas i bruk på alle Moskvas transportmidler. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Da skal det være oppe og gå på alle de 241 stasjonene i storbyen.

Etter hvert skal det finnes på alle de ulike transportmidlene i hovedstaden.

Transportmyndighetene i Moskva hadde invitert NRK og flere andre medier til å se hvordan betaling med ansiktet fungerer.

VINNER I KONKURRANSEN: I Moskva tar det ofte mindre tid å reise med metroen enn med bil. Derfor er det mange brukere. I rushtiden kommer togene med 30–40 sekunders mellomrom. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Vi fikk beskjed om at det ikke var anledning til å stille spørsmål. Men vi prøvde likevel å spørre om ikke betalingssystemet innebærer en kraftig overvåking av passasjerene.

– Nei, det kan vi ikke si noe om, sa talspersonene for transportmyndighetene i Moskva.

– Problematisk for ytringsfriheten

Den uavhengige organisasjonen Roskomsvaboda overvåker russernes digitale rettigheter, og sier at systemet med ansiktsbetaling kan bli brukt politisk.

KAN BRUKES POLITISK: Den uavhengige organisasjonen Roskomsvaboda mener at det nye betalingssystemet kan brukes til å gjenkjenne personer som har deltatt i protestaksjoner. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Teknologisk er dette et stort skritt framover. Ansiktsbetalingen finnes ikke i dette omfanget mange andre steder, sier Vladimir Ozjereljev i Roskomsvaboda.

Men han understreker at systemet øker statens muligheter til å forfølge personer som deltar på protestaksjoner myndighetene ikke har godkjent.

– De som viser sin politiske mening på denne måten, kan oppleve at ytringsfriheten blir begrenset, sier Ozjereljev til NRK.