– Det er ingen gode grunner til å svekke Norges beskyttelse mot koronaviruset fordi andre land ikke har kommet langt nok i sitt vaksinasjonsprogram, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NRK.

Til nå har regjeringen sagt at det ikke er behov for en tredje dose av koronavaksinen.

Høie sier at dersom det skulle være nødvendig med en tredje vaksinedose, vil Norge ta det i bruk.

– Det er mulig å gjøre to ting samtidig. Vi kan beskytte vår egen befolkning og bidra til at alle i andre land får vaksinen, sier han.

Ber rike land vente

I forrige uke ba Verdens helseorganisasjon (WHO) velstående land om å vente med å gi sine innbyggere en tredje dose inntil 10 prosent av verdens befolkning er blitt vaksinert.

– Vi blir nødt til å fokusere på å få dem som er mest utsatt, og mest i fare for å få et alvorlig sykdomsforløp og kanskje død, vaksinert med to injeksjoner, sa WHO-sjef Tedros Ghebreyesus.

Ifølge WHO-sjefen er det ikke vitenskapelig bevist at en tredje dose til dem som har fått to, hindrer spredning av koronasmitte.

WHO vil at planene om å sette en tredjedose blir lagt på is, i det minste til september, slik at alle land i verden skal få mulighet til å gi minst 10 prosent av sine innbyggere første dose.

Sjefen for Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus sier vi må legge planene om tredjedose på is. Foto: FABRICE COFFRINI

Tedros påpeker at mer enn 80 prosent av all koronavaksine hittil har gått til velstående lag av folket, selv om de bare utgjør halvparten av jordas innbyggere. Over 4 milliarder doser er blitt fordelt rundt i verden.

Flere land vil bruke «boosterdose»

Israel, Tyskland og Frankrike har valgt å ignorere WHOs anbefalinger og planlegger utgivelsen av den såkalte «boosterdosen».

Den franske presidenten Emmanuel Macron sier Frankrike jobber med å få delt ut dose tre i september.

– Ja, vi vil trolig trenge en tredje dose, ikke for alle med en gang, men i alle fall for de eldre og de mest sårbare, sa Macron forrige uke.

Tyskland jobber med en lignende plan. Helsedepartementet opplyste at de skal tilby en ekstra dose i september til eldre og personer i risikogrupper.

I Israel har over 400.000 mennesker allerede fått en tredje dose og 85 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert.

Landet opplever likevel en oppgang i smittetall etter den mer smittsomme deltavarianten sprer seg i landet.

Israels president Isaac Herzog vaksineres med hans tredje Pfizer-dose 30. juli. Foto: Maya Alleruzzo / AFP

Skjev fordeling

Også USA avviste WHO-sjefens oppfordring om å gi vaksinedoser til fattige land, i stedet for å gi egne innbyggere en tredje injeksjon.

– Vi føler at dette er et falskt valg og kan gjøre begge deler, sa president Joe Bidens pressetalskvinne Jen Psaki forrige uke.

Ifølge WHOs oversikt over vaksinering i verden har over halvparten i rike land mottatt minst én vaksinedose. Samtidig har bare litt over 1 prosent av befolkningen i fattige land fått det samme.

– Jeg forstår at myndighetene rundt om i verden vil beskytte sin befolkning mot deltavarianten. Men vi kan ikke godta at landene som allerede har brukt mesteparten av vaksinene, bruker enda mer, sa WHO-sjefen Tedros Ghebreyesus.