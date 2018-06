Klokken er 18.00, på Fisjt Stadion lokal tid. I Brussel er klokken 17.00. Det er for tidlig for flomlys, men Belgias 11 utvalgte menn føler garantert varmen og trykket denne mandags ettermiddagen.

Fisjt Stadion var arena for åpningsseremonien under de Olympiske vinterleker i Sotsji i 2014, men glem annekteringen av Krim samme år, glem spenninger mellom Moskva og Brussel.

Tenk mindre. Tenk Belgia.

Glem at vestlige at statsministere, presidenter og kongelige har gjort det klart at de ikke ville sitt på tribunen i dette verdensmesterskapet, i protest mot president Putins fremferd i verden.

Tenk mindre. Tenk mer provinsielt. Tenk spenninger mellom regionen Flandern og regionen Vallonia. Forestill deg årtier med språkkonflikt, tenk flamsk versus fransk, og nær 190 år med mer eller mindre ufrivillig sameksistens.

Glem 3-4-2-1 eller 4-4-2, startoppstillingen til det belgiske landslaget.

Tenk heller: 3-2-1, de seks parlamentene som styrer i Belgia. Det er egentlig syv, men parlamentet for Flandern og parlamentet for det flamsk språklige samfunn er slått sammen.

Vekten av ingen nasjon

De røde djevlene, Diables Rouges, Rode Deuvils bærer ikke vekten av ikke bare en, men av to nasjoner på sine skuldre. Eller kanskje enda tyngre, vekten av ingen nasjon i det hele tatt.

De fikk tilnavnet sitt våren 1906 da utgiver og redaktør av sportsmagasinet La Vie Sportive, Pierre Walckiers, skrev at landslaget hadde kjempet som ekte røde djevler etter sterke seire over Nederland og Frankrike.

Det var egentlig i 2016 under EM i Frankrike for to år siden de skulle levere varene. Belgias nye gylne generasjon; Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, Dries Mertens, Yannick Carrasco og Romelu Lukaku. Superstjerner i Europas beste ligaer.

I EM i 2016 bar de Røde Djevlene alle kjennetegnene til et gjennomsponset hyper-kommersialisert produkt, men de bar også kjennetegnene et politisk prosjekt.

Et hus i Mortsel utenfor Antwerpen i Flandern er pyntet før VM. Ingen flamske flagg i denne gaten. Kun det belgiske. Foto: Philip Lote / NRK

I 2016 var laget et bilde på det vellykkede, moderne og multietniske Belgia. De var et lag som kunne bygge bro mellom språksamfunnene, som inkluderte innflyttere med bakgrunn fra gamle kolonier som Kongo og Rwanda. Et lag med flere spillere hvis foreldre er spanske, portugisiske og italienske arbeidsinnvandrere som kom de første tiårene etter krigen. Deretter spillere fra tyrkiske og marokkanske innvandrerfamilier. De som kom de neste tiårene etter.

– Det er ikke like spent før dette verdensmesterskapet som før EM for to år siden, sier Ivan De Vadder, politiske kommentator i den flamske språklige kringkasteren VRT.

–De innfridde de jo ikke i EM. De røk ut i kvartfinalen. Nå er folk mer avventende. Det er heller ikke de samme splittende sakene som preger den politiske debatten. Rett etter VM i 2014 skulle Belgierne gå til føderalt valg. Debatten var saker om styresett, hvilke oppgaver som var føderale og hvilke oppgaver det rikere Flandern vil gjøre på egen hånd uten å betale for løse de samme oppgavene i det litt mer fattige Vallonia.

Nå er det lokalvalg til høsten og sakene i rikspolitikken splitter flamlendere og Vallonere i mindre grad.

– Går de til semifinalen blir det hele mer interessant, også politisk, sier Ivan De Vadder.

Politisk kommentator Ivan De Vadder i den flamske kringkasteren, VRT. tror Belgia må gjøre suksess før VM blir politisk ladet. VRT har bedre god råd og har kostet på seg et nytt utendørs VM-Studio. Foto: Philip Lote / NRK

– Da vil de politiske kreftene som er mer positive til felles-belgiske løsninger spørre retorisk om vil ville gjort like bra hvis ikke fransktalende Eden Hazard kunne løpt i bakrommet til Antwerpens store sønn Romelu Lukaku, eller fått assists at Kevin De Bruyne, når han velger å gå på løp selv.

Til tross for alle at folk ikke helt våger å håpe på det store, så har de Røde Djevlene trendet høyt på sosiale medier i dagene opp imot Belgias første kamp. Både hus, biler, dyr og barn er pyntet til VM-fest.

Diables Rouges

Det er likevel noe med Belgia og VM

Ivan de Vadder møter oss i fellesinngangen til flamske VRT og den franskspråklige allmenn kringkasteren, RTBF. Samme sted har vi litt senere en avtale med RTBFs sportskommentator, Benjamin Deceuninck.

Vi kunne ha gjort et poeng av å møte de på samme tid. Latt dem stå i gangen og peke mot hver sin del av kringkastingsbygget.

Det ville vært litt konstruert. Ivan de Vadder og Benjamin Deceuninck opererer i parallelle, men adskilte verdener. De deler intet annet enn bygget, og knapt det.

Ivan de Vadder forteller at da store deler av Brussel ble rammet av strømstans for noen uker siden hadde den rikere kringkasteren VRT en egen reservegenerator som automatiske startet opp og alle sendinger kunne fortsette. RTBF har ikke tatt seg råd til generator og hadde full sendestans.

Både RTBF og VRT skal sende VM, men de tilhører ulike definerte markeder og har kjøpt rettighetene hver for seg. De kommer ikke til å ha noen felles VM-studio. I grunnen gjør de ingen forsøk på å bringe flamsk og fransk talende sammen om VM-opplevelsen.

Det er likevel noe med Belgiere og VM. Både RTBF og VRT satte seerrekorder under Belgias EM kamper for to år siden.

Terte for Belgia. Konditoriene gjør sitt for å gi nærings ti en felles belgisk nasjonalfølelse. Foto: Sein Hernes / Privat

Og fruktdisken kan ikke være dårligere enn kakedisken. Foto: Stein Hernes / Privat

– Sport er i øyeblikket. I 2014 og 2016, etter ikke å kvalifisert oss på 12 år, ble vi minnet om at det er interessant å ha et felles prosjekt, en felles lidenskap, når også resten av kloden er rammet av VM-feber, sier Benjamin Deceuninck, RTBFs studiokommentator og fortsetter.

– Men gjør det at vi brått står sammen? At vi ikke lenger har en språkkrig, at vi ikke lenger har noe rasisme, jeg tror ikke det. Det er synd, men det er bare fotball.

– Se på Frankrike i 1998, verdensmestrene ble feiret som et multikulturelt lag med enestående kvaliteter, men fire år senere i 2002 går Jean Marie Le Pen og Nasjonal Front for første gang til siste og avgjørende runde i presidentvalget.

Benjamin Deceuninck er snart klar til mange timer med VM-sendinger. Den franskspråklige kringkasteren har gått for en mer tradisjonell studioløsning. Foto: Philip Lote / NRK

– Hvis de Røde Djevlene blir verdensmestere så vil det være fantastisk, men i september når sommerferien er over og folk er tilbake på jobb og hverdagen med alle utfordringer er der igjen. Da vil de Røde Djevlene virke litt fjernere, men jeg skulle ønske at det ikke var sånn. At de Røde Djevlene virkelig kunne løse problemer, sier Benjamin Deceuninck

Ikke redde for suksess

En latter som ganske sikkert ofte virker avvæpnende, triller fra Valerie Van Peel. Den 35 år gamle politikeren fra Antwerpen og partiet NVA, Nieuw-Vlaamse Alliantie møter oss i Belgias føderale parlament i Brussel.

– Vi er ikke redde, ler hun.

NVA har et uavhengig Flandern som et langsiktig mål. Det kortsiktige og kanskje mer oppnåelige målet er enda løser konføderasjon enn den føderasjonen Belgia er i dag. NVA er Belgias største enkeltparti.

NVA er også det dominerende regjeringspartiet. I seg selv en sterk prestasjon ved urnene da partiet ikke har formelle allierte, eller noen gang har stilt liste i de rent fransktalende delene av Belgia.

Valeri Van Peel med avisene dagene etter Belgias siste treningskamp og solide seier over Costa Rica før VM. Van Peel føler sterkere for Flandern enn for Belgia, men sier hun ønsker laget lykke til, og hennes parti ikke er redd for Belgisk suksess i VM. Foto: Philip Lote / NRK

Instruks om Røde Djevler

Spørsmålet jeg knapt har rukket å stille Valerie Van Peel før hun begynte å svare, er hva de Røde Djevlene og et godt VM vil bety for nasjonalfølelsen i Belgia. Underforstått om hennes flamske nasjonalistparti er nervøse for at Belgia skal gjøre det godt i VM.

– Sønnen min på fem maler alle fargene i ansiktet, roper, heier og er en stor fan av de Røde Djevlene. Jeg retter ikke pekefingeren min mot han og sier nei, tørk det av, sier hun.

Under VM i 2014 og EM i 2016 var det tendenser til pekefingre fra NVAs ganske sterkt sentraliserte partiapparat. I to mailer fra de foresatte i partiledelsen til folkevalgte og parti-arbeidere, kom beskjeder hvordan de best skulle forholde seg til de Røde Djevlene.

I 2014 var beskjeden at det var i orden å si at de Røde Djevlene gjorde det bra. Under EM i 2016 havnet partiet i en intens flaggkrangel, da kantinen i det flamske regionsparlamentet var pyntet med belgiske supporterflagg. NVAs majoritetsleder i Flandern sa dette ikke var passende og ba om få dem fjernet. Litt senere ble det også begrunnet med at flagene hadde logoen til ølmerket som er hovedsponsor for det belgiske fotballforbundet. En av de sjeldne gangene at en ølreklame har skapt debatt i Belgia, men det er ingen som tror på at det handlet om øl.

Da kom det en mail fra partiets kommunikasjonsavdeling om ikke å uttrykke noen mening om de Røde Djevlene, fordi det uansett om de sa de støttet dem eller ikke støttet dem ville det bli feil og brukt mot partiet.

Valerie Van Peel mener dette kun er politiske motstandere som forsøker å skåre billige poeng under de store mesterskapene, fordi de tror NVA frykter at Belgia skal lykkes med noe som nasjon.

Først forsøker hun å vifte det til side, så sier hun at jo det kom en mail i 2016, men den var ikke så formanende.

– Jeg hadde ikke villet tilhøre et parti som instruerer deg hva du skal mene å gjøre i ditt privatliv og sport adskilt fra politikk, og det tilhører privatlivet, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har en lokal folkevalgt på min liste i Antwerpen som kler seg opp i fullt supporterutstyr, og går på alle kampene. Det betyr ikke at han føler seg mer som belgier. Sport og politikk er adskilt, sier hun igjen, og ikke for siste gang i løpet av vårt møte.

– Jeg kan love deg at uansett hvor bra de Røde Djevlene gjør det i VM så kommer i det ikke til å endre på hvordan en eneste velger stemmer i valget denne høsten.

Sønnen, mammaen og politikeren

– Og sønnen din på fem med de belgiske fargene ansiktet. Om Belgia vinner og han ser det på TV. Han kommer ikke til føle seg litt mer belgisk?

– Nei.

–Ikke bare litt mer belgisk, stolt av å komme fra Belgia?

– Nei, svarer De Peel, men nå med noen brøkdeler av et sekunds nøling.

Valerie De Peel virker litt mindre sikker.

– Hva vet jeg egentlig om hva min sønn føler, gjetter jeg at hun tenker.

– Hva vil han føle seg som da?

– Han vil føle seg som «de røde djevlene», svarer politikeren, men kanskje ikke mammaen Valerie Van Peel.

De som følger VM og så følger lokalvalget i Belgia til høsten får se om Valerie Van Peel har rett at sport og politikk er helt adskilt.

Belgia har Panama, Tunisa, og England i sin gruppe. Alt annet en avansement vil være en voldsom skuffelse. En kvartfinale vil være tilstrekkelig og en semifinale vil en seier for de Røde Djevlene.

Spørsmålet er om det vil være en seier for de i Belgia som ennå heier på Belgia som noe mer et fotballag, noe mer enn Diables Rouges eller Rode Deuvils.