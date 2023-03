Bekrefter gigantkjøp av storbank

UBS' styreleder Colm Kelleher sier bankoppkjøpet gir Sveits tilbake posisjonen som finanssentrum.

Styrelederen sier det ville fått alvorlige følger for landets internasjonale omdømme, dersom avtalen ikke hadde kommet i havn.

Han mener oppkjøpet gir enorme muligheter og sier at eierne er ivaretatt gjennom avtalen.

Samtidig sier han at bankens forretningsområde innen investering skal nedskaleres, skriver NTB.

Oppkjøpet av Credit Suisse skal, ifølge banken selv, ha kostet UBS rundt 34 milliarder norske kroner i aksjer.

34 milliarder kroner

Financial Times meldte tidligere at UBS hadde budt 1 milliard dollar for selskapet, en sum Bloomberg senere meldte at banken ikke ville godta. Deretter kom en ny melding fra den britiske finansavisen om at 2 milliarder dollar – rundt 21 milliarder norske kroner – lå på bordet.

Fasit for overtakelsen ble til slutt på 3 milliarder sveitsiske franc – en sum som tilsvarer omkring 34 milliarder norske kroner.

– Ville ført til uoverskuelige konsekvenser

Forbundsrådet i Sveits sier de ønsker overtakelsen velkommen. De understreker også at betydelige midler stilles til rådighet for å stabilisere markedet. De garanterer for 9 milliarder sveitsiske franc (rundt 105 milliarder norske kroner).

Den sveitsiske presidenten Alain Berset beskriver oppkjøpet som svært viktig for stabiliteten til den internasjonale finanssektoren.

– En ukontrollert kollaps av Credit Suisse ville ført til uoverskuelige konsekvenser for landet og det internasjonale finanssystemet, sa presidenten på den hasteinnkalte pressekonferansen.

TRIST: Axel Lehmann har vært styreformann i Credit Suisse siden i fjor. Han synes det er trist at banken nå kjøpes opp av konkurrenten. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Mange møter

Fredag ble det ifølge den sveitsiske finansministeren Karin Keller-Sutter klart at det ikke lenger var tilstrekkelig tillit igjen i markedet, og at et oppkjøp derfor var tvingende nødvendig.

De to bankene og sveitsiske myndigheter, inkludert den sveitsiske sentralbanken, har hatt en rekke møter de siste dagene.

Credit Suisse er Sveits' nest største bank som nå altså kjøpes av den største banken i landet – og den største konkurrenten.

– Sveitsisk stabilitet

Den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) bekrefter også oppkjøpet i en pressemelding, ifølge Bloomberg.

– Overtakelsen ble muliggjort med støtte fra den sveitsiske føderale regjeringen, den sveitsiske finanstilsynsmyndigheten Finma og den sveitsiske nasjonalbanken, skriver SNB ifølge TT.

– Gjennom overtakelsen har det blitt funnet en løsning for å sikre finansiell stabilitet og beskytte den sveitsiske økonomien i denne eksepsjonelle situasjonen, heter det videre.

TØFFE TIDER: Credit Suisse er landets nest største bank, og har vært preget av problemer i flere år. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Uroen kan fortsette

Selv om Credit Suisse nå er reddet, tror likevel norske eksperter at den økonomiske uroen kan fortsette.

Professor ved NHH, Thore Johnsen, sier redningsaksjonen av den sveitsiske banken var helt nødvendig, men ønsker ikke å friskmelde markedet.

– Det var ingen annen løsning. Det er en bank som er for stor til å gå konkurs, men samtidig kanskje for stor til å reddes. Bankvirksomheten vil bli skalert ned og ting blir solgt ut, sier han til NTB.

– Kunne skapt problemer

Han advarer mot at situasjonen i verdensøkonomien kan true bankene på sikt, mens høye renter kan skape problemer for enkeltbanker på kort sikt.

– Det betyr i grunnen lite for bankuroen. Hvis ingenting hadde skjedd, kunne det ha skapt virkelig store problemer. Det vil fortsatt være slik at mange investorer ser seg rundt etter banker som har svakheter, sett i lys de kraftige renteøkningene fra statsbankene, følger Johnsen opp til NTB.

– En trist dag for banken

Credits Suisses styreleder sier det er en trist dag for banken, og at problemene i USA kom på et uheldig tidspunkt.

– Dette er en trist dag både for Credit Suisse og for det globale finansmarkedet, sier den oppkjøpte bankens styreleder Axel P. Lehmann.