Bedrageridømt finansmann vil erobre Danmark med enmannsparti

Drøyt 20.000 underskrifter er det som skal til for å stille til valg med et nytt parti i Danmark.

I slutten av februar kunne den tidligere finansmannen Klaus Riskær Pedersen kalle inn til pressekonferanse. Han hadde nådd den magiske grensen.

Partiet «Klaus Riskær Pedersen» vil stå på stemmeseddelen når danskene går til valg en gang før sommeren.

FARGERIK KARAKTER: – ​​​​​​​ Det er definitivt en helt spesiell karakter som nå kommer inn i dansk politikk, sier Uffe Tang i Danmarks radio. Foto: Danmarks Radio

– Det er definitivt en helt spesiell karakter som nå kommer inn i dansk politikk, sier Uffe Tang som er politisk kommentator i Danmarks Radio til NRK.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen avgjør når danskene går til valg, men det må skje før 17. juni.

LES OGSÅ: Vil bli Danmarks neste statsminister: Krever kjøttkutt for danskene

Et spørsmål om tillit

– Mange dansker mangler tillit til politikerne – kan de ha tillit til deg?

Spørsmålet kommer fra programlederen i danskenes svar på norske «Debatten».

Det har gått igjen i nesten alle intervjuer Klaus Riskær Pedersen har gjort etter at partiet hans ble klart for folketingsvalget. Og det har ikke vært få.

Det handler om finansmannens bakgrunn. Den er mildt sagt spesiell.

JAPPETID: Klaus Riskær Pedersen slo seg opp som finansmann og politiker i Danmark på 1980-tallet. Foto: Danmarks Radio

Fargerik forretningsmann

Klaus Riskær Pedersen slo seg opp som forretningsmann på 1980-tallet, og navnet hans er for mange dansker tett knyttet til det vi i Norge kaller «jappetiden».

– Han var en fargerik og kontroversiell forretningsmann, og sto for noen spektakulære finansieringsprosjekter, sier Uffe Tang i DR.

På starten av 1990-tallet kom imidlertid problemene. Riskær ble dømt for å ha sminket regnskapene i forbindelse med konkursen i selskapet Accumulator Invest. Senere ble han dømt til sju års fengsel for bedrageri i et annet selskap.

Pedersen har sonet til sammen fem år i fengsel. Han skylder fortsatt det offentlige over 30 millioner kroner.

LES OGSÅ: Danmark vil oppbevare utviste utlendinger på øde øy

Debatten om Klaus Riskær Pedersen har rast i danske medier. Tidligere justisminister Søren Pind er en av dem som er kritisk.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg har sonet min straff, sier Pedersen, som er synlig lei av spørsmålet om tillit.

MØTTE PRESSEN: – Jeg har sonet min straff, sa Klaus Riskær Pedersen da han presenterte sitt parti Foto: Philip Davali / NTB Scanpix

Vil ha storrengjøring i dansk politikk

Klaus Riskær Pedersens kaller sitt parti konservativt, men rødt. Under mottoet «hold hodet kaldt og hjertet varmt», vil han ha en radikal endring av det danske samfunnet.

Vanlige dansker skal få skattelettelser på 80 milliarder. Regningen skal i stedet gå til bankene og finanssektoren som skal betale tilsvarende mer i skatt. Barnehager og fritidsaktiviteter skal være gratis. Og så skal Danmark bli grønnere – mye grønnere.

Pedersen vil også ha en storrengjøring, som han kaller det, i dansk politikk.

– Vi har bygget et system med visjonsløse politikere som aldri har gjort noe annet, og som ikke evner å tenke utenfor boksen.

Snuser på sperregrensen

Sperregrensen i Danmark er på to prosent. Det gjør det enklere for små partier å bli valgt inn i Folketinget. Ferske meningsmålinger viser at Klaus Riskær Pedersens parti allerede snuser på sperregrensen. Mange danske kommentatorer tror hans fargerike bakgrunn kombinert med hans talegaver, vil sikre ham plass i Folketinget.

– Klaus Riskær Pedersen snakker til velgerne som føler politikerforakt, de som er lei av det politiske systemet. Det er disse velgerne han kan engasjere, der ligger hans mulighet, sier Uffe Tang.