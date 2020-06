BBC: Tre knivdrept i Glasgow

Ifølge BBC skjedde knivstikkingen på trappen inn til et hotell i Glasgow.

Selv om det ikke er bekreftet av politiet, melder både BBC, Sky News og The Guardian at tre personer er døde.

Politiet i Glasgow bekrefter at en mannlig mistenkt ble skutt og drept av en politibetjent.

– Personen som ble skutt av politiet, er død. Seks andre personer får behandling på sykehuset, deriblant en politibetjent som er i en kritisk, men stabil tilstand, sier assisterende politisjef Steve Johnson i en uttalelse.

Han sier det ikke er noen fare for publikum nå, men at de fortsatt ber folk holde seg unna.

– Vi fortsetter å jobbe med hendelsen på West George Street i Glasgow og ber folk holde seg unna området. Vi oppfordrer publikum til ikke å spekulere eller dele ubekreftet informasjon på sosiale medier, sier Johnson.

– Så folk løpet ut av hotellet

Flere personer skal ha kommet løpende ut med skader fra Park Inn hotell. West George Street i Glasgow er stengt av politiet.

– Jeg så folk bli behandlet på bakken. Jeg så folk løpe ut av hotellet, mens politiet ropte: «Hendene i været, hendene i været, kom ut», forteller Louisa til Sky News.

– Det var politibiler og ambulanser over alt. Politiet ropte til folk i andre bygninger at de måtte holde seg innendørs, sier hun.

– Mottakssenter for asylsøkere

Ifølge The Guardian ble hotellet der knivstikkingen skjedde brukt som mottakssenter for asylsøkere under koronapandemien.