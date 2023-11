Journalister ved uavhengige Centre for Climate Reporting har fått tilgang til interne dokumenter fra vertslandet for klimatoppmøtet, De forente arabiske emirater (UAE)

De viser temaer som UAEs folk under toppmøtet skal ta opp i private møter med representanter for 27 land.

For 15 av landene vil UAE ikke bare diskutere klima. De skal også ta opp muligheten for et samarbeid om å utvinne fossile brennstoff, skriver BBC.

Fossile brennstoff som kull, olje og gass står for det aller meste av utslippene av klimagasser som fører til global oppvarming.

Kina og Colombia

I dokumentene er Adnoc en gjenganger. Det er UAEs statlige oljeselskap:

Ett av notatene inneholder punkter før et møte med Kinas representanter. Der står det som ett av punktene at Adnoc er «villige til å vurdere felles internasjonale muligheter innen LNG (flytende gass)» i Mosambik, Canada og Australia.

Når det gjelder Colombia, foreslås det at man skal si til en minister at Adnoc «er klare til å» hjelpe landet med å utvikle sine ressurser innen fossilt brennstoff.

Brasils miljøminister skal bli spurt om å hjelpe Adnoc med å kjøpe opp et olje- og gass-selskap.

Faksimile av notat før samtaler med Kinas representanter der det står at Adnoc er villige til å vurdere gassproduksjon i Mosambik, Canada og Australia.

Får kritikk fra FN

Målt i produksjon av olje er Adnoc verdens åttende største oljeselskap. Samtidig er sjefen for Adnoc, Sultan Ahmed al-Jaber, også sjef for klimatoppmøtet.

FN-organisasjonen som står bak klimatoppmøtene (UNFCCC) sier til BBC at det er et grunnprinsipp at sjefen for klimatoppmøtet er uavhengig.

– Toppmøtesjefen skal opptre uten fordommer, favorisering, preferanse, egeninteresse, men basere seg strengt på fornuftig, uavhengig og rettferdige vurderinger, sier UNFCCC.

– Som toppmøtesjef skal du ikke representere noen nasjonal eller kommersiell interesse. Det er din jobb å lede verden, sier Manuel Pulgar-Vidal, sjefen for 2014-toppmøtet i Perus hovedstad Lima.

Sier det er private møter

Sultan Ahmed al-Jaber er leder for verdens åttende største oljeselskap og sjef for klimatoppmøtet. Foto: AP

BBC har kontaktet UAEs representanter på toppmøtet. De benekter ikke at møter om klimatoppmøter er brukt til forretningssamtaler.

UAE sier at «private møter er private» og vil ikke kommentere hva som har vært diskutert.

Samtidig legger de til at arbeidet har vært fokusert på det de kaller «meningsfullt klimaarbeid».

Onsdag avviste al-Jaber påstandene og sa at de var et forsøk på å undergrave ledelsen av toppmøtet.

– Påstandene er falske, ikke sanne. Ikke korrekte og ikke presise. Jeg lover at jeg aldri har sett disse notatene eller brukt dem i mitt arbeid, sa han ifølge AFP.

UAE har hele tiden sagt at det ikke er noen interessekonflikt mellom landets posisjon som olje- og gassprodusent, og jobben med å lede klimaarbeidet.

Det er ventet opp mot 30 varmegrader i Dubai under toppmøtet. Foto: AFP

Tusenvis av lobbyister

Avsløringene om UAE kommer samtidig som mange bekymrer seg for de mange lobbyistene for olje og gass som er ventet til klimatoppmøtet.

Under fjorårets klimatoppmøte i Egypt var det til sammen 45.000 personer til stede. I Dubai er det ventet over 70.000 mennesker.

Tallet inkluderer politikere, journalister og folk fra interesseorganisasjoner. Men også lobbyister.

En gjennomgang gjort av Global Witness viser at bare oljelobbyen hadde 636 lobbyister på plass i Egypt. Nå sier Global Witness til AFP at de venter enda flere oljelobbyister i Dubai.

– I Dubai kan lobbyistene ha stor innflytelse på formuleringene i avtalene og hva de betyr, sier Faye Holder fra tenketanken InfluenceMap til AFP.

Hun trekker spesielt frem begreper som «karbonfangst», «grønn hydrogen» og «lavkarbon gass». Hva som faktisk ligger i disse begrepene, kan bety en forskjell på milliarder av tonn i CO₂-utslipp.

Saudi-Arabia

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er i praksis landets leder. Foto: Reuters

Før toppmøtet begynner er det også kommet avsløringer om verdens største oljeprodusent, Saudi-Arabia.

Mandag avslørte The Guardian at Saudi-Arabia har et stort investeringsprogram (ODSP) for å få fattige land til å øke bruken av olje og gass.

Ved hjelp av reportere fra Centre for Climate Reporting har de sett nærmere på ODSPs planer:

Blant annet vil ODSP utvikle passasjerfly som flyr fortere enn lyden. Slike fly bruker tre ganger så mye brennstoff som vanlige fly.

ODSP vil også samarbeide med en bilprodusent om å utvikle en billig bil som går på bensin eller diesel.

Samtidig er det også planer om en omfattende lobbykampanje mot subsidier til elbiler.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman sa i 2021 at landet skal bli «en leder innen klimaendringer». Han lovet også at landet skal bli et nullutslippsland innen 2060.

Joanna Depledge, en ekspert på saudiarabisk klimapolitikk ved Universitet i Cambridge, sier at til tross for store ord, har lite endret seg i landets oppførsel.

– Det ser ut som deres mål er å utvinne og brenne opp hver eneste dråpe av landets olje. Det er deres plan, men det innebærer selvfølgelig at man forsinker klimaarbeidet og det er det de gjør, sier Depledge.