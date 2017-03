Batteriene i hodetelefonen eksploderte på vei til Australia

Den dramatiske hendelsen skjedde to timer etter at flyet hadde tatt av fra Beijing. Den unge kvinnen, som benyttet støydempende hodetelefoner, sov i flysetet da hun plutselig ble vekket av en kraftig eksplosjon, skriver The Australian Transport Safety Bureau (ATSB).

– Så kjente jeg at det brant i ansiktet mitt, sier kvinnen til ATSB og forklarer at hodetelefonene skled ned og la seg rundt nakken hennes da hun tok seg til ansiktet.

Deretter tok hun tak i hodetelefonene, som det kom gnister og små flammer fra, og kastet dem på gulvet. Kabinbesetningen var kjapt på plass og hjalp kvinnen med å slukke brannen.

– De la hodetelefonene i en bøtte bakerst i flyet. Både batteriene og plasten hadde smeltet og satt fast i gulvet, sier hun.

Kvinnen fikk brannskader på hendene da hun prøvde å fjerne de brennende hodetelefonene fra hodet. Foto: AUSTRALIAN TRANSPORT SAFETY BUREAU (ATSB)

Eksplosjonen førte til at brannskader både i ansiktet og på hendene. Deler av kvinnens hår ble svidd. Foto: ATSB

Ukjent merke

ATSB har offentliggjort bilder av den brannskadde kvinnen, som ikke er navngitt. Hun har tydelige skader både i ansiktet og på hendene.

Ifølge den australske avisen The Sydney Morning Herald skjedde hendelsen 19. februar i år. ATBS vil ikke fortelle hva slags batterier som forårsaket eksplosjonen, men en talsmann sier til avisen at alle batterier kan være farlige.

– ATSB har fastslått at det er batteriene som er energikilden, og at de fyr. Alle batterier inneholder lagret energi, og er derfor potensielt farlige, sier talsmannen.

På nettsidene sine advarer transportmyndighetene mot farene ved å bruke batteriprodukter om bord i fly,

Batteridrevne produkter bør legges bort når de ikke er i bruk, og ekstrabatterier må legges i håndbagasjen, ikke i bagasjen som sjekkes inn, heter det i en advarsel fra myndighetene.

Problemer med batteridrevne produkter er ingen ny problemstilling for luftfarten. I 2016 innførte flere flyselskaper et forbud mot å ta med Samsungs Note 7-telefoner om bord i fly. Etter flere bekymringsmeldinger om at telefonbatteriet hadde tatt fyr eller eksplodert, måtte selskapet til slutt stanse produksjonen av telefonen.

NRK har spurt Luftfartstilsynet hva som er tillat av batterdrevne produkter om bord på fly i Norge. De viser til sikkerhetstilrådningene fra det europeiske sikkerhetsbyrået EASA.