Bare et kvarters kjøring utenfor Islamabads velstående strøk finner vi de aller fattigste i den pakistanske hovedstaden. De har flyttet hit fra andre steder i landet for å overleve ved å tigge.

– Vi er veldig, veldig fattige. Se på disse stakkars barna. De fleste av dem er syke og de har ingenting å spise. Noen burde hjelpe oss ut av denne fattigdommen, sier sjubarnsmoren Kausar til NRK.

Hun viser frem de provisoriske teltene de bor i. Teltene er satt sammen av plast, striesekker og papp. Her har ingen tilgang til rennende vann. De voksne har ingen jobber å gå til, barna har ingen skoler å gå på. De fleste er analfabeter.

Men det mest alvorlige er at barna her har vært feilernært fra fødselen av.

Leter forgjeves etter morens bryst

NRK har dratt for å se på forholdene som Verdens Matvareprogram og flere hjelpeorganisasjoner har sagt fra om i flere år. Millioner av barn i Pakistan er så underernærte at kroppen og hjernen ikke utvikler seg som den skal.

SULTNE: Firebarnsmoren Fatima har ikke melk nok til å amme sin 40 dager gamle baby. Hun får ikke nok mat selv, derfor har hun ingen melk. Familien hennes bor i dette teltet. De overlever av almisser fra den nærmeste moskeen. Foto: Sidsel Wold / NRK

En av dem som vet hvorfor det er slik, treffer vi i et av de andre teltene. Fatima er 26 år. Hun har fire barn, den yngste er bare 40 dager gammel.

Den lille ser opp på moren sin hele tiden. Med den bitte lille hånden leter babyen etter morens bryst. Men forgjeves. Moren har ingen melk å tilby.

– Jeg kan ikke amme babyen min fordi jeg ikke har nok sunn mat å spise selv. Når vi ikke får nok mat, blir barna våre svake og av og til dør de av underernæring, sier Fatima.

Både barn og voksne flokker seg rundt oss. Flere av barna tar hånden opp mot munnen for å vise oss at de er sultne. De håper at vi kommer med mat.

– Vær så snill og hjelp oss, sier kvinnene som tar meg på armen for å få oppmerksomhet. Flere av kvinnene bærer på babyer.

Et karrig landskap med provisoriske telt laget av plast og striesekker. Slik bor mange av de fattige og underernærte 15 minutter unna de velstående strøkene i Pakistans hovedstad Foto: Sidsel Wold / NRK

12 millioner barn

Da tidligere cricketstjerne, deretter politiker, Imran Khan ble valgt til statsminister i 2018 ble han møtt med enorme forventninger og håp. I sin innsettelsestale løftet han frem de underernærte, veksthemmede barna.

Khan viste til at Pakistan er blant de fem landene i verden der flest barn dør på grunn av dårlig ernæring. Og flere millioner barn får veksten sin hemmet på grunn av underernæring.

I talen viste Imran Khan frem et røntgenbilde av hjernen til en frisk toåring og til en underernært toåring.

– Hjernen hans har ikke vokst slik den skal. Vi snakker om 45 prosent av Pakistans barn. Nesten annethvert pakistanske barn i Pakistan lider av denne sykdommen, sa statsministeren.

KOM MED HÅP: Etter 20 år i politikken vant cricketlegenden Imran Khan valget i 2018. Han lovet å hjelpe de underernærte og veksthemmende barna. Men han har gjort lite med saken, sier de fattige til NRK Foto: MOHSIN RAZA / Reuters

– Disse barna kan ikke konkurrere, de kan ikke komme seg videre i det 21. århundre. Vi må hjelpe dem, lovte Khan i 2018.

Chris Kaye som er sjef for Verdens Matvareprograms i Pakistan, bekrefter situasjonen.

– Det anslås at 12 millioner under fem år er veksthemmet. Det betyr 5 millioner fortapte barn. Problemet med undernæringen her i landet er virkelig overraskende, med tanke på at Pakistan er relativt rikt. Dette er et strukturelt problem som krever strukturell respons.

Kaye mener at problemet bare kan løses ved politisk innsats. WFP-sjefen er glad for at statsministeren anerkjenner konsekvensene veksthemning har for landets menneskelige kapital.

BEKYMRET: Chris Kaye er landssjef i Pakistan for Verdens Matvareprogram. Han har engasjert seg i situasjonen til de underernærte barna. – Fem millioner barn er fortapt, sier han. Foto: Özgür Arslan / NRK

I Pakistan jobber Verdens Matvareprogram mest med akutte nødhjelp, men Kaye er også svært opptatt av de underernærte barna.

– Det anslås at 3 prosent av BNP går tapt hvert år på grunn av underernæring og veksthemming. Om ikke problemet løses vil Pakistans fremtidige generasjon bli svekket, sier han.

Overlever på gaver

Firebarnsmoren Fatima tenner opp et bål for å varme opp noe kjøtt familien har fått tak i. De er helt avhengige av gaver for å overleve.

Bak dette støvete og møkkete lille samfunnet langs veien, skimter vi en minaret. Og nettopp denne moskeen like ved, sørger for at de mange familiene ikke sulter i hjel. Folk som skal be i moskeen tar med seg mat som de setter i poser utenfor.

Den eneste muligheten hun og hennes barn har for å overleve er å tigge. Det blir lite mat for barna å vokse på. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Jeg har fire små barn og på grunn av sult kan de knapt leve. Vi er helt avhengige av gavene vi får fra moskeen der borte. Vi har ikke arbeid, så hvordan skal vi kjøpe mat? Vi har ikke noe sted å bo, vi har bare disse selvlagde teltene. Vi lever et liv uten mening, sier Fatima.

– Men hvordan gikk det med statsministerens løfter? Har ingenting skjedd?

– Imran Khan har ikke gjort noe. Han lovet å passe på de veksthemmende barna og han lovet å få slutt på elendigheten og bekymringene våre. Men i stedet for å hjelpe de fattige har han gjort livet vårt verre, sier sjubarnsmoren Kausar.

Men alt er ikke beksvart hele tiden. Fatimas mann finner frem en rød tromme som henger oppunder teltduken. Han begynner å slå og mens rytmene brer seg på begge sider av veien, strømmer folk til for å se hva som skjer.

En gutt begynner å danse. Og smilene brer seg sakte blant publikummerne.