Banksy-maleri ble skåret ut fra veggen

Den svært hemmelighetsfulle britiske gatekunstneren Banksy gav til kjenne på sosiale medier i november at han var i Ukraina, for å vise sin støtte til den hardt prøvede nasjonen gjennom sju veggmalerier.

Et viste en jenteturner som stod på hendene midt i en ruinhaug. Et annet en gammel mann som tok seg et bad i en utbombet boligblokk.

Et tredje hadde motiv av en liten gutt som slenger en voksen mann i bakken under en judokamp, en tydelig referanse til den judoelskende russiske presidenten.

Det fjerde bildet var av en dame stående på en stol, iført gassmaske, og med brannslukkingsapparatet klart.

Gatemaleriet som før det forsøkt stjålet fra veggen i Hostomel. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

I går ble maleriet av damen forsøkt stjålet.

En gjeng forsøkte å skjære av den ytterste delen av muren på veggen, for å kunne ta med seg damen, forteller guvernøren i Kyiv-regionen Oleksij Kuleba til nyhetsbyrået Reuters.

Uheldigvis for gjerningsmennene ble de iakttatt og politiet varslet. Dermed ble de tatt på fersken og politiet overtok den utskårne veggbiten.

Guvernøren opplyser at veggmaleriet er uskadd og befinner seg nå hos politiet.

– Disse maleriene er det siste i en rekke av symboler på vår kamp mot fienden. Vi vil gjøre alt for å bevare disse graffitiverkene, som et symbol på vår seier, sier Oleksij Kuleba til Reuters.

Ett av de mest symboltunge bildene ble malt på en ruin i landsbyen Borodjanka. Bildet av den badende mannen ble malt på veggen til en utbombet boligblokk i landsbyen Gorenka, som ligger like utenfor hovedstaden. Bildet av den balanserende kvinnen kan også sees i Borodjanka. Foto: Andrew Kravchenko / AP Banksy har også valgt å tegne en jente som driver med rytmisk sportsgymnastikk. Foto: BANKSY / Reuters En liten gutt og jente pryder en veisperring i hovedstaden Kyiv.

Kunstneren få vet hvem er

Den britiske kunstneren – som ingen kjenner den egentlige identiteten til – er verdens mest kjente grafittegner.

På auksjon har enkelte av kunstverkene gått for over 100 millioner norske kroner.

Maleriene har gjerne et politiske budskap kombinert med en litt uærbødige humor.

I 2019 ble et stort Banksy-maleri som viser britiske politikere som sjimpanser i det britiske parlamentet, solgt for drøyt 111 millioner kroner på en Sotheby's-auksjon i London.

Det var vel 100 millioner kroner mer enn forrige prisrekord, som ble satt året før. Men kjøperen, som hadde betalt vel 11 millioner kroner, måtte sjokkert se at bildet «Girl with Balloon» makulerte seg selv gjennom en mekanisme som var skjult i rammen.

Regionpolitisjef Andrij Nebytov står foran bildet som ble skåret ut av veggen. Nå er det foreløpig til oppbevaring på politistasjonen. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Stakk av med nødutgangdør

Det er ikke første gang Bansky drar til konfliktområder for å vise sin solidaritet.

Veggmalerier av briten er å finne både i Betlehem og i Jerusalem, i tillegg til storbyer som New York, Paris og London.

Det er heller ikke første gang noen forsøker å stjele et Banksy-verk. I 2019 ble en dør til en nødutgang i konsertlokalet Bataclan stjålet.

På døren hadde Banksy malt en sørgende jente. Jenta var malt på en av nødutgangene i konsertlokalet hvor militante islamister under en konsert kvelden 13. november 2015 drepte 90 mennesker.

Dørbildet ble året etter funnet igjen på ubebodd bondegård i Abruzzo-regionen i Italia. Åtte personer er dømt for tyveriet.