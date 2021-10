Filmfotografen Halyna Hutchins (42) døde da Baldwin (63) avfyrte et rekvisittvåpen under innspillingen av lavbudsjettfilmen «Rust» på Bonanza Creek Film Ranch i New Mexico.

Ifølge Reuters pekte Baldwin våpenet, en pistol med kaliber 0,45 (tommer) ammunisjon, mot kamera da han trakk av.

I tillegg til at Hutchins døde av skadene, ble regissør Joel Souza (48) truffet i skulderen. Baldwin, som hadde en hovedrolle og er en av flere produsenter for filmen skal ha øvd på en scene da kameraet gikk av. Ulykken ble ikke filmet.

Innspillingsleder Dave Halls, som ga Baldwin våpenet, har fortalt etterforskere at han husker å ha sett ammunisjon i rekvisittvåpenet før han ga det til Baldwin. Det går fra fram av en skriftlig erklæring som er en del av sakens dokumenter, ifølge flere amerikanske medier.

«Han erkjenner at han burde ha sjekket alle kamrene, men at han ikke gjorde det», heter det i erklæringen.

Alec Baldwin ble avbildet i tårer etter ulykken. Foto: Jim Weber / AP

Halls sier også at han ikke kan huske om våpenansvarlig (Hannah Gutierrez-Reed) spant den utsvingbare tønna i revolveren for å vise ham om det var ammunisjon i våpenet.

Halls ga Baldwin våpenet og sa «cold gun», bransjespråk for et uladd våpen. Amerikanske medier har meldt at Halls fikk sparken fra en tidligere filmproduksjon, etter at et våpen ble avfyrt ved et uhell.

Gutierrez-Reed har sagt til etterforskere at hun sjekket våpenet, uten at hun fant skarp ammunisjon, ifølge rettsdokumentene.

Scenen som endte med en tragisk ulykke ble delvis filmet inne i denne kirken på settet. Baldwins karakter skulle gå baklengs ut av kirken, ifølge produksjonsnotater LA Times har fått tak i. Foto: Jae C. Hong / AP

Nonchalant holdning til sikkerhet

Onsdag kveld, norsk tid, holdt sheriffen i Santa Fe i New Mexico en pressekonferanse om etterforskningen. Sheriff Adan Mendoza mener innspillingen av lavbudsjettfilmen Rust var preget av en nonchalant holdning til sikkerhet.

– Jeg tror det var noe latskap på settet, sier Mendoza.

Selv om det foreløpig ikke er noen som er siktet i saken, utelukker ikke politiet at det kan skje på et senere tidspunkt.

– Alle alternativ ligger på bordet. Ingen har blitt utelukket der vi står nå, sier statsadvokat Mary Carmack-Altwies.

Har funnet 500 patroner

I etterforskningen av saken er det samlet inn rundt 500 patroner. Sherfiff Mendoza la til at etterforskerne mener de er en blanding av løspatroner, rekvisittpatroner og skarp ammunisjon.

– Vi har funnet det vi tror er mer skarp ammunisjon på settet. Vi vil få slå fast hvordan den havnet der og hvorfor den var der, for det skulle den ikke ha vært, sa Mendoza.

Som våpenansvarlig for filmen var Gutierrez-Reed ansvarlig for å skaffe våpen og å sikre dem på settet og å sikre at de alltid var gjort rede for og at de ble låst inn når de ikke var i bruk.

Hun har fortalt til etterforskerne at våpnene var sikret mens filmcrewet spiste lunsj, men at ammunisjonen ikke var det, ifølge erklæringen. Kjendisnettstedet TMZ har tidligere meldt at våpenet som ble brukt i ulykken skal ha blitt brukt til skytetrening i pauser.

Alex Baldwin skal ha vært i sjokk etter ulykken. Faren til den avdøde filmfotografen har uttalt at han ikke holder Baldwin ansvarlig for det som skjedde. Foto: Jim Weber / AP

Bekymret for sikkerheten

Dødsulykken har ført til en debatt i USA om sikkerhet på filminnspillinger.

Flere medier har også meldt om at det var flere uhell med skytevåpen på settet, blant annet helgen før ulykken. En bekymret medarbeider sendte også en melding til en produksjonsleder i etterkant. I meldingen ble det advart mot at sikkerheten rundt våpen var for dårlig.

– Dette er veldig utrygt («super unsafe»), heter det i meldingen, som LA Times har gjengitt.

Dette skal ha vært noe av årsaken til at flere ansatte trakk seg fra innspillingen, kun timer før den fatale ulykken.