Rekorden for antall elefantfødsler i parken er 201. Fortsetter trenden i 2020 kan rekorden bli slått.

Turismen er gått ned med 90 prosent i Kenya etter koronapandemien brøt ut, men det er ikke færre forstyrrende turister som er grunnen til at det fødes flere elefanter.

– Elefanter går drektige i 22 måneder. Så det handler nok heller om godt med regn de senere år, sier leder av Amboselistiftelsen for beskyttelse av elefanter, Cynthia Moss, til den kenyanske avisa Star.

Elefanter Amboseli nasjonalpart med fjellet Kilimanjaro i bakgrunnen. Foto: CARL DE SOUZA / Afp

Hun forteller at regnet har gitt mye plantevekst. Elefanthunnene har fått tilstrekkelig med mat til å legge på seg og bygge opp fettreserver som er nødvendige for at reproduksjonen skal bli en suksess.

Hun forteller at deres beregninger viser at det under det ekstreme tørkeåret 1976 ikke ble unnfanget noen elefantkalver.

Purity Amleset (th) sammen med andre medlemmer av viltvoktergruppa «Team Lioness» i Amboseli-nasjonalparken i Kenya. Foto: Joe Mwihia

«Løvinner» fra masaifolket

Men på slettelandet under Kilimanjaro-fjellet kan det også være andre grunner enn sykliske værforhold som virker inn på bestanden av elefanter.

Åtte masaikvinner har dannet en gruppe viltvoktere som kjemper mot krypskyting.

De kaller seg «Løvinnegruppa» og er en del av vaktene som overvåker og beskytter elefanter, leoparder, sjiraffer og andre ville dyr i parken.

– Vi møtte motstand i familien og lokalsamfunnet da vi ville være med på dette, sier Purity Amleset (24) til nyhetsbyrået AP.

Hun forteller at masaisamfunnet hun kommer fra tradisjonelt sett ønsker at kvinner skal føde barn og gjøre rutinearbeid hjemme.

Patrick Papatiti, som leder viltvokterne i nasjonalparken sier at teamet til Amleset er blant de beste han har.

– De har bedre utdanning enn de fleste viltvokterne og er de aller beste til å samle inn data om dyra, sier Papatiti.

Viltvokter Purity Amleset henter informasjon fra en masaikvinne nær Amboseli-parken. Foto: Joe Mwihia

Frykter mer krypskyting

Kollapsen i antallet turister har altså ikke påvirket rekordantallet elefantfødsler, men det kan på sikt skade arbeidet for å beskytte elefanter og andre ville dyr.

Organisasjoner som beskytter dyrene får mye lavere inntekter. Det gjør også lokalbefolkningen.

– Uten inntekt har mange tatt opp igjen krypskyting for å skaffe seg mat, sier Papatiti. Fjorten sjiraffer er skutt hittil i år.

Han sier dette er en utfordring for «Løvinnegruppa» og deres kolleger, som vanligvis drar rundt i parken på sine inspeksjoner uten våpen. De er avhengig av å kalle opp støtte fra regjeringens væpnede vakter, dersom de kommer opp i kritiske situasjoner.

Inntektssvikten kan også føre til at jakten på elfenben skyter fart.

– Det er nødvendig å skaffe lokalsamfunnene flere inntektskilder for å sikre at de kan skaffe seg noe å leve av selv om turismen faller bort, sier Winnie Kiiru fra «Elephant Protection Initiative Foundation» til BBC.

Selv om koronakrisen ikke betyr så mye for elefantfødsler i Kenya, kan du lese om at det har hatt betydning for levekårene til plagede elefanter i Thailand.