Koronakrisen er gode nyheter for disse elefantene

Koronapandemien har lagt en demper på livet i hele verden, men for 78 elefanter i Nord-Thailand er det godt nytt.

Turiststrømmen til Nord-Thailand har stoppet opp som følge av covid-19-utbruddet. Den britiske avisen The Independent skriver at elefantparker rundt om i landet tvinges til å lukke dørene.

I Masea elefantpark i provinsen Chiang Mai i Nord-Thailand, har elefantene jobbet som ridedyr for turister i 44 år.

På grunn av den usikre fremtiden for turistnæringen i landet, har parken nå fjernet de tunge tre- og metallsetene på elefantenes rygg for godt.

ET BEDRE LIV I VENTE: Elefantene ved Masea elefantpark i Nord-Thailand får kanskje en roligere hverdag nå som de ikke lenger må arbeide som ridedyr for turister.

Ancahalee Kalampichit, eier av elefantleieren, bestemte seg for å stenge parken tidligere i mars fordi antall besøkende sank fra flere hundre hver dag til under 20 etter at pandemien brøt ut, forteller hun til CNN.

Tiden fremover skal hun bruke på å oppgradere parken.

– Ikke mulig å ri på elefantene igjen

Etter press fra dyreaktivister, bestemte Kalampichit seg allerede i fjor for å gjøre endringer i parken for at dyrene skulle få et lykkeligere liv.

Når Masea elefantpark åpner for besøkende igjen, kommer de ikke til å tilby elefantridning.

OMSTRIDT: Elefantturisme er en viktig næring i Thailand, men på grunn av hensynet til dyrevelferd velger flere turister og reisebyråer å droppe elefantridning. Foto: Chaiwat Subprasom / Reuters

I stedet skal de 78 elefantene få streife fritt, og besøkende må observere dem i sitt naturlige miljø.

Snabeldyrene skal heller ikke måtte underholde turistene med triks.

– Vi ønsker å omlegge parken slik at turistene kan komme hit for å lære om elefantenes liv og oppleve dem på avstand, sier Kalampichit til CNN.

Det blir i så fall første gang på 44 år at de vennlige kjempene ikke bærer tunge treseter på ryggen.

Ifølge parkeieren har elefantridning vært en favorittaktivitet blant turistene helt siden parken åpnet i 1976.

Kalampichit forteller at hun ikke visste hva annet hun kunne gjøre enn å bruke dyrene til å underholde turister.

Det siste året har hun reist flere ganger på besøk til Elephant Nature Park i Chiang Mai, for å lære mer om hvordan de jobber. Redningssenteret er et av få etiske elefantparker i Thailand. Der får dyrene blant annet gå fritt.

– Vi ønsker å gjøre det samme i vår park. Alt turistutstyret er lagt bort, og det blir ikke flere elefantshow eller rideturer, sier Kalampichit.

En elefant løfter en turist i Pattaya i Thailand. Foto: Mladen Antonov / AFP

Flere sier nei takk til elefantridning

Elefantturisme er en viktig næring i Thailand, men rapporter viser at elefanter i fangenskap på populære feriesteder i Asia utsettes for omfattende mishandling.

Dyrebeskyttelsesorganisasjonen World Animal Protection, som blant annet arbeider for en mer bærekraftig turisme uten dyremishandling, annonserte i fjor sommer en global kampanje for å stanse all elefantridning.

OPTIMIST: Gitte Buchhave, leder av World Animal Protection Danmark, håper stansingen av elefantridning i Masea-parken skal gjøre det lettere for andre parker å også slutte med å bruke elefanter som ridedyr. Foto: World Animal Protection

– Mye tyder på at det nå har gått opp for mange at det er en bakside ved elefantturismen, forteller leder av World Animal Protection Danmark, Gitte Buchhave, til NRK.

Hun mener det har skjedd en stor utvikling de siste årene.

En undersøkelse fra 2019 gjort av yougov for organisasjonen, viser at 73 prosent av danskene nå sier nei til elefantridning som en del av ferien.

– For ti år siden så bildet helt annerledes ut. Da syns folk flest at det var greit å ri på elefanter, forteller hun.

Utviklingen i Danmark er ifølge Buchhave lik den man ser i andre land. Hun tror holdningsendringen kommer av at folk blir mer opplyste om vilkårene dyrene holdes under.

Ifølge organisasjonen har rundt 250 reisebyråer også stanset alt billettsalg og promotering av steder som tilbyr rideturer og underholdning med elefanter.

– TUI og Startour var blant selskapene i Skandinavia som var tidlig ute, legger Bucchave til. I 2016 fjernet TUI elefantridning fra sitt utfluktsprogram.

Håper flere parker slutter

Færre utenlandske turister gjør at flere hundre elefantparker over hele Thailand kan bli stengt.

Bare i Chiang Mai er det 93 parker. 87 prosent av disse risikerer å bli nedlagt, hvis ikke situasjonen endrer seg, opplyser tjenestemenn i provinsen til The Independent.

World Animal Protection har lenge vært i dialog med parkene i provinsen. Nå håper de på å få flere til å slutte med elefantridning under koronapandemien.

– Vi skal gå i dialog med de leirene som ikke er elefantvennlige for å høre hvordan vi kan hjelpe dem med å omlegge virksomhetene deres, sier Bucchave.