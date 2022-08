Men hvem var Al Qaida-leder Ayman al-Zawahiri?

Mannen som har lekt katt-og-mus med amerikansk etterretning siden Osama bin Laden ble drept i 2011, skal være drept i Kabul søndag, ifølge amerikanske myndigheter.

I flere år utlyste amerikanske myndigheter en dusør på 25 millioner dollar for å få tatt ham «død eller levende», skriver The New York Times.

Spøkte med venner og elsket kino

De som gikk sammen med ham på skole i Kairo beskriver en livlig og glad gutt som likte å spøke med venner, høre på musikk og som elsket å gå på kino med kompisene sine, skriver Al Jazeera.

Han kom fra en ressurssterk familie som bodde i en velstående bydel i Kairo.

Faren var en anerkjent farmasiprofessor, bestefaren var en respektert imam i en av de viktigste moskeene i Egypt, Al Azhar.

– Han kom ikke fra gata. Men jeg er ikke enig med dem som sier at han kom fra en overklassefamilie, sier Brynjar Lia som selv har bodd og studert i Kairo.

Brynjar Lia er professor i Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB

Lia er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo.

– Familien levde ikke i luksus, men de hadde noen landeiendommer som de fikk inntekter av. Hans bakgrunn kan ikke sammenlignes med Osama bin Ladens, han kom fra en milliardærfamilie i Saudi-Arabia, sier Lia.

Arrestert 15 år gammel

Allerede som 15-åring skjedde det noe som endret ungguttens retning i livet. Da ble han vitne til at en egyptisk forfatter som han var inspirert av, ble henrettet.

Sayyid Qutb ble tatt av dage av myndighetene, anklaget for å ha forsøkt å styrte det egyptiske regimet. Ayman al-Zawahri ble betatt av Qutb sine revolusjonære ideer og lot seg verve av en militant islamistgruppe.

Medlemskapet ble oppdaget av myndighetene og 15-åringen ble arrestert.

Al Qaida-lederen Ayman al-Zawahiri er drept av amerikanske spesialstyrker. Foto: - / AFP

Etter kort tid ble den fortsatt mindreårige gutten, satt fri.

Unge Ayman bestemte seg for å gå i farens fotspor og begynte på medisinstudiet ved universitetet i Kairo.

Medstudenter beskriver ham som en jovial og utadvendt student.

– Selv om han utad var som de andre studentene, tror jeg at al-Zawahiri ble radikalisert i svært ung alder, sier Brynjar Lia.

Attentatet mot Anwar Sadat

Egypts president Anwar Sadat hadde inngått en fredsavtale med erkefienden Israel.

Under en militærparade i 1981 ble han utsatt for et attentat og drept.

Blant de mange arresterte i etterkant av terrorangrepet var den 30 år gamle legen Ayman al-Zawahiri.

Egypts president Anwar Sadat ble drept i 1981. Foto: HANDOUT / Reuters

Domstolen klarte ikke å bevise at han var direkte involvert i drapet på Sadat.

Zawahiri ble dømt til tre år bak lås og slå for å være i besittelse av våpen.

– En helt annen person kom ut av fengselet

Al Jazeera har intervjuet en lege som studerte sammen med al-Zawahri og som har jobbet sammen med ham.

– Da han kom ut fra fengselet, var han en helt annen person enn før han ble arrestert, sier legen som ikke oppgir navnet sitt til Al Jazeera.

Det at al-Zawahiri ble radikalisert i løpet av de tre årene i fengsel kan ha vært starten på det som senere skulle føre ham helt til topps i Al Qaida.

I tospann med Osama bin Laden

Etter årene i fengsel bestemte al-Zawahiri seg for å forlate Egypt.

Han reiste til Pakistan der han meldte seg inn i Røde Halvmåne, landets svar på Røde Kors. Som kirurg hjalp han afghanske soldater som trengte medisinsk behandling.

På den tiden var afghanere i krig med militære styrker fra Sovjetunionen.

I grenseområdet mellom de to landene traff han Al-Qaidas leder Osama bin Laden.

– De skulle vise seg å utfylle hverandre, sier Brynjar Lia.

– Bin Laden var karismatisk og hadde forbindelse til pengesterke kontakter i Saudi-Arabia.

Lia understreker at Osama bin Laden kom fra en milliardærfamilie i Saudi-Arabia og beholdt kontakten med folk som kunne bidra økonomisk til Al Qaida.

Lia sier at al-Zawahri var en av lederfigurene i jihadistgruppen Egypt Islamsk jihad som hele tiden manglet penger. Men det kunne bin Laden hjelpe dem med.

– Al-Zawahiri var langt mindre karismatisk, men en bedre strateg enn bin Laden.

Tidligere Al Qaida-leder Osama bin Laden (til venstre) og daværende nestleder Ayman al-Zawahiri avbildet i 2001. Nå er de begge døde. Foto: AP

Etter at han overtok som leder i Egyptisk Islamsk jihad i 1993 var al-Zawahiri aktivt med i kampanjer for å styrte regimet i hjemlandet.

Hjernen bak flere terrorangrep

I 1995 var det et attentatforsøk mot president Hosni Mubarak da han besøkte toppmøtet i Den afrikanske union i Etiopia.

Egyptiske myndigheter svarte med en klappjakt mot militante islamister og andre opposisjonelle bevegelser i landet.

Ayman al-Zawahiri svarte med å lede et angrep mot Egypts ambassade i Islamabad i Pakistan samme året.

To biler fulle av sprengstoff braste inn porten til ambassaden, 16 mistet livet i den første store selvmordsaksjonen i moderne tid. Aksjonsformen ble senere Al Qaidas kjennemerke.

Dette var bare begynnelsen. I Luxor i Egypt ble 62 turister drept i 1997. Al-Zawahri skal ha vært hjernen bak.

Større terroraksjoner

Brynjar Lia forteller NRK at utover 1990-årene tok al-Zawahiri til orde for større og mer «spektakulære» terroraksjoner.

Al-Zawahiri mente at dersom de skulle få unge, radikaliserte jihadister med på laget, så måtte aksjonene ramme USA og andre vestlige land langt hardere.

– Ayman al-Zawahiri ønsket å inspirere unge militante muslimer over hele verden, sier Brynjar Lia.

– Vil ydmyke fienden

Osama bin Laden skal ha latt seg påvirke av al-Zawahiris mange ideer om mer «spektakulære» terrorangrep.

– Vi må ha aksjoner som ydmyker fienden, skal al-Zawahiri ha sagt, sier Lia.

De to inngikk en slags overenskomst i 1998. Samme året utstedte de sammen med flere andre islamistgrupper en erklæring som utropte amerikanere verden over som legitime mål.

– Det førte til at Al Qaida og Egyptisk Islamsk jihad slo seg sammen formelt, sier professoren.

Samme året gjennomførte de to godt planlagte tvilling-angrep rettet mot USAs ambassader i Nairobi Kenya og i Dar es Salam i Tanzania. Angrepene skjedde samtidig.

Over 200 ble drept og 5000 skadet i de to angrepene.

Angrepet mot Twin Tower i New York 11. september, 2001. Foto: Richard Drew / AP

Men det var ikke spektakulært nok skulle det vise seg.

«USA er slangens hode»

Ayman al-Zawahiri og bin Laden var enige om at et direkte angrep på USA ville inspirere unge til å støtte jihadistenes kamp.

Han snakket om at «USA er slangens hode».

– Tankegangen var at et spektakulært angrep i USA ville demonstrere amerikanernes sårbarhet og føre til rekruttering av militante muslimer, sier Lia.

– Det ville ydmyke USA så mye at det ville svekke USAs vilje å bruke store militære og økonomiske ressurser på å hjelpe sine allierte i regionen.

– På sikt ville dette føre til at både Israel og provestlige autoritære regimer i den arabiske verden ville bryte sammen, sier Lia.

I juni 2001, kun tre måneder før angrepen mot Twin Tower og Pentagon i USA, skrev al-Zawahiri om sine ideer for et gigantisk angrep.

Ayman al-Zawahiri skal således ha bidratt til strategien bak terrorangrepene i USA 11. september 2001 sammen med Osama bin Laden, som ble drept av amerikanske spesialstyrker ti år senere.

I det største angrepet rettet mot USA siden 2. verdenskrig ble 3000 mennesker drept.

– De spektakulære angrepene fra 1995 til 2001 førte til at Al Qaida fikk en langt høyere status blant militante muslimer, sier Lia.

– Men for andre moderate islamske grupper ble Al Qaida bare mer fryktet og mer forhatt, sier Lia.

Hånet av IS

Dannelsen av IS og hendelsene i 2011 med den arabiske våren, har ført Al Qaida inn i en slags skyggenes dal. De tiltrekker seg ikke samme medieoppmerksomhet som tidligere.

Brynjar Lia sier at brutale terroraksjoner mot muslimer som IS står bak, påvirket Ayman al-Zawahiri.

Han innskjerpet reglene for hva som kunne være legitime angrepsmål for Al Qaida og uttrykte tydeligere kritikk av aksjoner og angrep der sivile ble drept.

Det var særlig angrepene til IS i Irak som fikk ham til å reagere.

IS gjennomførte en lang rekke massakrer og terroraksjoner som rammet sivile, både sjiamuslimer, sunnimuslimer, jesidier og kristne.

I al-Zawaharis øyne hadde ikke denne type angrep noen ønsket militær effekt, han mente de tok fokus fra kampen mot hovedfienden, nemlig USA og dets allierte.

Lia mener at al-Zawahiri de siste årene forsøkte å rekruttere unge medlemmer til Al Qaida ved å ta tydeligere avstand fra angrep som rammet andre muslimer.

Men hans manglende karisma og evne til å nå ut til de unge har stått i veien.

Ayman al-Zawahiri har de siste årene vært gjenstand for atskillig latterliggjøring og hån, spesielt fra jihadistiske miljøer som støtter IS.