New York Times har intervjuet migranter, gransket videoer og hentet data fra menneskerettighetsorganisasjoner.

Avisa mener den kan påvise at 1072 personer er blitt satt ut på havet igjen hittil i år, etter at de var kommet inn i gresk farvann. Det skal ha skjedd 31 ganger.

Migrantene blir dermed fratatt retten til å søke asyl i Hellas. De skal ha blitt plassert i oppblåsbare redningsbåter nær grensen til tyrkisk havområde. Båtene skal ha vært uten ror og motor.

Den tyrkiske kystvakten hevder at dette er flyktninger de har plukket opp etter at de er blitt avvist i Hellas og sendt ut på havet igjen i en livbåt. Foto: Den tyrkiske kystvakten

– Brudd på flyktningkonvensjonen

– Flyktninghjelpen har ikke selv vært vitne til at asylsøkere er tvangsreturnert til sjøs, men våre ansatte i Hellas har fått historien bekreftet av troverdige kilder, sier seniorrådgiver Pål Nesse til NRK.

– Dette utgjør alvorlige brudd på Flyktningkonvensjonen og retten til å søke asyl. Det er særdeles urovekkende at Europa synes å akseptere dette, sier Nesse.

Seniorrådgiver i Flyktninghjelpen Pål Nesse Foto: Kristian Aanensen / NRK

Han sier at de også har fått bekreftet at flyktninger er blitt returnert fra Hellas til Tyrkia over grenseelven Evros. Dette har Deutsche Welle skrevet om.

Hellas benekter

Den nye konservative regjeringen i Hellas avviser at de sender mennesker ut igjen på havet.

– Greske myndigheter deltar ikke i slike hemmelige aktiviteter, sier regjeringstalsmann Stelios Petsas til New York Times.

Han sier at Hellas har vist at landet følger folkeretten, og at det også gjelder behandlingen av flyktninger og migranter.

Den tyrkiske kystvakten skriver på sin hjemmeside at livbåter i noen tilfeller er blitt oppdaget av den tyrkiske kystvakten og hjulpet inn til Tyrkia.

Avdekket av forskere

– Hellas har kopiert Australia. Det skriver to forskere som har sett nærmere på den greske praksisen. Niamh Keady-Tabbal og Ikbal Mann har laget en rapport for The Irish Center for Human Rights. Mann har lagt ut denne twittermeldingen.

I farvannene utenfor Australia har flyktninger og migranter blitt sendt tilbake dit de kom fra i livbåter.

Australia brukte båter som var utstyrt med navigasjonsutstyr og motor, men roret var satt på en fast kurs bort fra australsk farvann. Altså var disse båtene bedre utstyrt enn de den greske kystvakten skal ha brukt.

– Ved at greske myndigheter gjør dette, bidrar de til at livbåter blir et «våpen» for å avvise asylsøkere på en ulovlig måte, skriver forskerne.

Kan forstå Hellas

– Samtidig har vi forståelse for grekernes frustrasjon, sier Nesse i Flyktninghjelpen.

Han forteller at Hellas i fjor fikk ca. 75 000 nye asylsøkere, mot Norges 2305. Landet har dobbelt så mange innbyggere som Norge, så i forhold til folketallet ville det betydd at Norge tok imot over 35.000 asylsøkere. Hellas har på toppen av dette en vanskelig økonomisk situasjon.

Ikke så lett for Hellas å få andre EU-land til å ta imot flyktninger. Her er statsminister Kyriakos Mitsotakis (TV) i samtale med andre EU-ledere 21. juli i år. Foto: Stephanie Lecocq / AP

– Hellas opplever å sitte igjen med svarteper og betale prisen for et videre lukket Europa – fordi de geografisk ligger der de ligger. De får ikke avlastning ved at asylsøkere fordeles videre, sier Nesse.

Hellas har en offentlig sektor som fungerer dårlig, spesielt forholdet mellom stat og kommune. Nesse sier at Hellas av den grunn ikke klarer å håndtere så mange asylsøkere og at de heller ikke har klart å benytte alle de øremerkede EØS-midlene Norge har bevilget.