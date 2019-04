Åtte personar skotne i Baltimore – gjerningsmann på frifot

Skytinga skjedde då ei gruppe menneske var samla til utandørs grilling, også kalla sunday cookout, vest i Baltimore i delstaten Maryland søndag kveld. Plutseleg byrja ein mann å skyte vilt mot dei, skriv nyheitsbyrået AFP.

Politisjef Michael Harrison seier at dei ikkje har klart å finne noko motiv for gjerninga enno, men at det verka som ei svært målretta skyting.

Åtte personar vart trefte av kulene, ein av dei vart drepen. Foto: Steve Ruark / AP

Gjerningspersonen er på frifot

Åtte personar vart trefte av skota. Den drepne vart funnen eit lite stykke frå der skytinga skjedde, politiet trur at vedkomande skal ha forsøkt å rømme etter at han vart treft av kulene.

Dei skadde er i alderen 27 til 58, ifølgje Fox 45 Baltimore. Men ingen av dei skadde skal ha livstrugande skader.