Tidlegare har dei halde samtalar i blant anna USA, Kina og Russland.

I løpet av fredagen møter dei med dei nordiske landa, Belgia, Nederland og Luxembourg. Det heile skal skje i tigerstaden.

Formålet med gruppa er å arbeide for ei våpenkvile mellom Israel og Hamas, og å få i gang ein diskusjon om korleis ei varig tostatsløysing kan sjå ut.

Medlemmene som er til stades er utanriksministrane frå Qatar, Jordan, Saudi-Arabia, Tyrkia og dei palestinske sjølvstyremyndigheitene.

Utanriksminister Espen Barth Eide seier til NRK at møtet kan «skape nokre nye idear om korleis vi skal gå vidare».

– Alle dei landa som kjem hit ønskar ei våpenkvile og har jobba intenst for det, seier han.

Her er OIC-gruppa i samtale med Joe Biden i Washington D.C. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Qatar var på plass allereie torsdag

Gruppa blei oppretta av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) i november. Også Egypt, Indonesia og Nigeria er medlemmer, men deira delegatar blei ikkje med til Noreg.

Mohammed bin Abdulrahman al-Thani kom allereie torsdag kveld. Han er både statsminister og utanriksminister for Qatar – det vesle landet som snakkar med alle.

Qatar har tidlegare vore meklar mellom USA og Taliban, og mellom USA og Iran. Den siste månaden har dei også vore meklar i fangeutvekslingane og våpenkvileavtalane mellom Israel og Hamas.

Palestinsk ønske om tostatsløysing

Den palestinske ambassadøren til Noreg, Marie Antoinette Sedin er optimistisk når ho ser lista over landa som fredag er i Oslo:

– Det er representasjon på eit svært høgt nivå. Dette er avgjerdstakarar, seier ho til NRK.

Den palestinske ambassadøren har store håp for møtet i Oslo fredag. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Sedin seier at førsteprioritet under møtet bør vere å få til ei humanitær våpenkvile.

Det andre er å stanse krigen. Ho meiner at ei tostatsløysing er nærare enn nokosinne, og at dette er heilt nødvendig for palestinarar.

– Det som bør kome ut av dette møtet, er nye krav. Eit krav til Israel om å akseptere ei tostatsløysing.

– Kva ansvar har det internasjonale samfunnet?

– Å følge opp folkeretten. Og vi må presse på for ei tostatsløysing.

Israel er usamd med USA, sin viktigaste alliert, som vil at samtalane om å etablere ein uavhengig palestinsk stat skal starte opp att. Foto: Ronen Zvulun / AP

Men Benjamin Netanyahu sa i ein TV-sendt tale tidlegare denne veka at det ikkje blir aktuelt for Israel med noko ny tostatsløysing.

– Eg kjem ikkje til å la Israel gjere den same feilen som Oslo-avtalen.

– Gaza kjem ikkje til å bli til Hamastan og Fatahstan.

Hamas uklare om tostatsløysing

I november møtte NRK Hamas sin internasjonale talsperson, Osama Hamdan.

Han fekk spørsmål om kva Hamas kan strekke seg til for å finne ei løysing på konflikten.

Hamdan svarte då at «det var aldri noko Israel, og det vil aldri vere det», og impliserte med at Hamas ikkje anerkjenne Israel som stat.

Foto: ABOUJAOUDE IMAD / NRK

Men i desember uttalte ein annan høgtståande tenestemann i Hamas, Mousa Abu Marzouk, det motsette.

Marzouk opna i eit intervju med Al Monitor opp for ei tostatsløysing, og for å anerkjenne Israel.

Det er altså ulike meiningar innanfor Hamas om kvar dei stiller seg.