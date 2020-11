Menneskerettighetsorganisasjonen bygger sin rapport på intervjuer med vitner. Noen av dem ble angrepet og såret, men overlevde.

Lik ble funnet i sentrum av Mai Kadra og i massegraver utenfor byen.

En statlig menneskerettighetskommisjon hevdet tirsdag at 600 sivile ble drept og at de skyldige var en ungdomsgjeng som støtter regionregjeringen i Tigray.

Nord i Etiopia pågår en krig mellom lokal milits og regjeringshæren. Føderale styrker kjemper mot soldater fra partiet som styrer regionen, Folkefronten for frigjøringen av Tigray (TPLF)

Begge parter i striden i Tigray-provinsen i Etiopia melder om militære seire. Bildet skal vise etiopiske regjeringsstyrker. Foto: Ethiopia Military / AP

– Sivile ble drept, ikke soldater

Amnesty sier til Reuters at de ikke ønsker å kommentere den statlige kommisjonens rapport. Menneskerettighetsorganisasjonen har tidligere sagt at den ikke kan slå fast med sikkerhet hvem som stod bak drapene.

Men noen av dem som har vitnet for Amnesty har hevdet at drapsmennene tilhørte styrker lojale til Folkefronten for frigjøringen av Tigray (TPLF)

Ifølge disse vitnene ble de angrepet av spesialstyrker fra Tigray-regionens politi og av TPLF-aktivister.

– Vi har fått bekreftet at et stort antall sivile ble drept. De var ikke på noen måte involvert i krigshandlingene, sier Deprose Muchena, som er regiondirektør for Amnesty i Øst- og Sør-Afrika.

FNs sikkerhetsråd uten uttalelse

FNs sikkerhetsråd drøftet krigen i Tigray-regionen tirsdag. Det kom ikke noe felles uttalelse etter møtet.

Etiopias statsminister kom med et ultimatum søndag kveld. Foto: Tiksa Negeri / Reuters

– En kunngjøring vil kunne komplisere situasjonen, sa en afrikansk diplomat til nyhetsbyråene etter møtet.

Statsministeren i Etiopia, Abiy Ahmed, har krevd fordømmelse av massakren og kalt den «overgrep og en forbrytelsene mot menneskeheten».

Det er vanskelig å verifisere hva som skjer i Tigray-regionen. Internett- og telefonforbindelsene til regionen er brutt.

Han er en av 40.000 fra Tigray som har flyktet til Sudan på grunn av krigshandlingene. Foto: Ashraf Shazly / AFP

72 timers ultimatum

Søndag kveld kom statsminister og fjorårets fredsprisvinner, Abiy Ahmed, med et ultimatum til TPLF.

– Vi ber dere om å overgi dere på fredelig vis innen 72 timer, sa statsminister Abiy Ahmed, ifølge Reuters.

Ingenting tyder på at militære og politiske ledere i TPLF, vil overgi seg. Reuters skriver at Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF) bygger forsvarsstillinger i og rundt provinshovedstaden Mekele.

Lederen for Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF), Debretsion Gebremichael, sier at militsen vil fortsette å slåss, skriver BBC.

Lederen for Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF), Debretsion Gebremichael vil ikke overgi seg. Foto: Tiksa Negeri / Reuters

Debretsion Gebremichael tilbakeviser at provinshovedstaden Mekele er omringet av regjeringsstyrker.

– Statsministeren forstår ikke hvem vi er. Vi er folk med prinsipper, vi er klare til å dø for å forsvare retten til å administrere vår region, skal TPLF-lederen ha sagt til nyhetsbyrået AFP.

TPLF hadde makten i hele Etiopia i rundt 30 år. TPLF tok makten fra et kommunistisk regime i 1991. Partiet fikk langt mindre makt etter at Abiy ble statsminister i 2018.

En av grunnleggere av Folkefronten for frigjøringen av Tigray (TPLF) bor i Norge. Men nå støtter han regjeringshæren og statsminister Abiy Ahmed.

– Jeg tror Abiy har massiv støtte fra flertallet av etiopiere for denne militære kampanjen, sier Ghidey Zeratsion til Bistandsaktuelt.