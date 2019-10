Amerikanske styrker i Syria sendes til Irak

Esper som lørdag var på vei til Midtøsten, sier USA kommer til å fortsette å kjempe mot IS for å hindre at de gjenoppstår i Irak.

Ministeren sier at han ikke utelukker planen om at amerikanske styrker skal utføre oppdrag om terrorbekjempelse fra Irak til Syria. Han sier detaljene for dette ennå ikke er klare.

Amerikanske soldater holder på å trekke seg ut av Nord-Syria der Tyrkia har startet en offensiv mot syriske kurdere.

Uttrekkingen har fått kritikk fra opposisjonen i USA fordi de mener det kan føre til at IS kommer tilbake.

Søndag morgen kommer det også meldinger om at en tyrkisk regjeringssoldat er drept og en annen såret i et angrep fra den kurdiske YPG-militsen i Syria, ifølge forsvarsdepartementet i Tyrkia.

Esper sier at soldatene som er på vei til Irak, vil ha to oppdrag.

– Det ene er å hjelpe til med å forsvare Irak, det andre er å utføre oppdrag mot IS mens vi finner ut av de neste stegene, sier Esper og fortsetter:

– Ting kan endre seg mellom nå og da vi har fullført tilbaketrekningen, men det er slik vi spiller spillet nå, sier forsvarsministeren.

Han sier kampen mot IS vil være tema under et NATO-møte neste uke.

