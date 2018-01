Færre turister til USA – Trump får skylden

– Når folk reiser er de på utkikk etter fine og følelsesrike opplevelser. Oppfatningen hos folk flest er nok at det er for mye problemer med å reise til USA nå, sier Vincent Wolfington, tidligere formann i Verdens reise- og turistråd til BBC.

Tall fra Det amerikanske reise- og turistkontoret (US National Travel & Tourism Office), viser at tallet på internasjonale besøkende falt med fire prosent de første syv månedene i 2017.

Flere i turistnæringen omtaler det hele som et «Trump-slump», eller et såkalt «Trump-fall».

NRK har fått tilsendt tall fra SSB, som viser at tallet på norske turister til USA har ligget jevnt fra 2015 til og med høsten 2017.

Flest turister før Trump ble president

Det amerikanske turisttallet har hatt en relativt jevn stigning siden midten av 2000-tallet, hvor en topp ble nådd i 2015. Da besøkte 77,5 millioner mennesker USA.

Her stoppet det opp. I 2016 falt tallene med to prosent, og dette doblet seg videre året etter. Det estimeres at nedgangen for 2016 framskyndet de første syv månedene av 2017, skriver den britiske kringkasteren.

IKKE VELKOMMEN: Flere i turistnæringen i USA hevder Trump får internasjonale reisende til å føle seg uvelkommen i landet. Foto: Jacquelyn Martin / AP

President Trump kritiseres på flere punkter for hvorfor ikke like mange turister lenger setter USA på reiselisten.

Begge de britiske avisene The Telegraph og The Independent, omtaler Trumps krasse retorikk mot andre nasjonaliteter og strenge innvandringspolitikk, som hovedgrunnene til «Trump-slump».

The Telegraph gjennomførte også en spørreundersøkelse før det siste amerikanske valget, hvor 35 prosent av respondentene sa de ikke ville besøke USA dersom Donald Trump ble president. Dette skal ha vært noe reiselivsnæringen advarte mot kunne skje, skriver The Independent.

– Jeg er sikker på at flere revurderer å besøke USA på grunn av presidentens retorikk og bestemmelser de har lest og sett gjennom media, sier Dan Petlier, turistreporter i reiselivsnæring-selskapet Skift til The Globe and Mail.

Ifølge Verdens reise- og turistråd bidro turisme i 2016 til åtte prosent av USAs bruttonasjonalprodukt. Til sammen koster også tallendringene USAs økonomi 140 millioner pund i uken.

– Nedgangen er alvorlig, men prinsippet vårt er at vi kan ha en streng, nasjonal sikkerhet, og samtidig være velkomne ovenfor lovlige, internasjonale besøkende, sier Roger Dow, president i US Travel Association.

– Rimelig å tro at turister blir skeptiske

Kommentator for nettsiden AmerikanskPolitikk.no Henrik Heldahl, tror Trump kan være en årsak til turistnedgangen, men mener også at bakenforliggende faktorer kan spille inn.

– Jeg ville ikke lagt all skylden på Trump alene. Fire prosent nedgang er heller ikke så mye statistisk sett, men man kan ikke utelukke at Trump påvirker det, sier Heldahl.

NEGATIV PRESSE: Henrik Heldahl, kommentator for AmerikanskPolitikk.no mener mye negativ presse får folk til å ikke sette USA som reisemål. Foto: Pressefoto / amerikanskpolitikk.no

Videre understreker han hvordan den amerikanske presidentens upopularitet i eget land, er enda større i utlandet.

– Trump er svært upopulær i Vest-Europa og flere andre steder, og får stadig negativ presse i mange land. Det er rimelig å tro at dette gjør turister skeptiske, akkurat som forbrukere blir skeptiske når et produkt får negativ presse, sier Heldahl, og legger til at det er en kjent sak at folk kan velge bort turiststeder basert på regime.

David Tarsh, talsmann i ForwardKeys, et selskap som analyserer folks reisemønstre, sier de enda ikke har klart å isolere Trumps væremåte som en egen grunn til at turistfallene synker.

Likevel regner de med at langdistanseflyvningene til USA vil bli færre i 2018, enn for resten av verden.

– Vi kan ikke konstatere én klar årsak til at tallene synker, men vi kan ikke akkurat si at presidentens retorikk og politikk ser ut til å hjelpe heller, sier Tarsh til BBC.

Ser samme mønster etter 9/11

Turistnedgangen i USA får landet til å skille seg ut fra resten i verden. Globalt steg tallet på ankomster fra internasjonale turister med 7 prosent i 2017, ifølge en rapport fra FN, skriver BBC.

Vincent Wolfington mener folks meninger og synspunkter påvirker hvor de velger å reise.

Han understreker påstanden sin med at dollarens verdi har falt det siste året, noe som gjør det billigere for de fleste turister å reise i USA enn det var i 2016. Globale undersøkelser viser også at folks anerkjennelse av det amerikanske lederskapet har falt i løpet av de siste årene.

SER LIKHETER: Vincent Wolfington, tidligere formann i Verdens reise- og turistråd, ser likheter med turistnedgangen som var etter 9/11 og dagens tall. Foto: Seth Mcallister / AFP

Wolfington poengterer at USAs turistnæring led på samme måte etter terrorangrepet på World Trade Center i 2001, da de gjorde grenseovergangene strengere og utførte den upopulære invasjonen av Irak.

– Ikke-amerikanske borgere fikk inntrykket av at de ikke var velkommen i USA. I dag kan vi se at situasjonen er lik, sier Wolfington.

Kanadiere og japanere er de vanligste amerikanske turistene, mens besøkende fra Storbritannia og Mexico har falt. Turister fra Kina, som regnes som USAs femte mest besøkende, har også falt siden 2015.