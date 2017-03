Amerikanske medier: Trump mangler nesten 30 stemmer

Ifølge Washinton Post heller 15 navngitte republikanere mot å stemme nei til helsereformen. 36 har uttalt at de vil stemme nei. Ettersom alle demokratene trolig vil stemme ned Trumps plan, tåler ikke presidenten at flere enn 22 republikanere stemmer mot. Nå teller altså antall nei 51. Det er 29 for mange.

Leder i Representantenes hus, Paul Ryan, har nylig vært i Det hvite hus for å gi siste status til presidenten. CNN siterer en anonym kilde hos republikanerne på at det ikke er gode nyheter for Trump. Ifølge kanalen har Ryan spurt Donald Trump om en skal gå videre med avstemningen i dag, ettersom det ligger an til tap.

TALER: Speaker i Representantenes hus Paul Ryan avbildet tirsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Beskjeden fra Det hvite hus til Ryan er at en skal fortsette jobben. «Vi kommer nærmere og nærmere», siterer Reuters en kilde på.

– Hvis helsereformen går gjennom, blir det med bare noen få stemmer. Hvis den feiler, blir det med enorme tall, sier republikaneren Chris Collins til CNN.

– Hva skjer med partiet om helsereformen feiler?

– Det er et stort slag i trynet. Å herregud, sier Collins.

Det pågår nå en debatt over reformen, før avstemningen i Representantenes hus i kveld.

President Donald Trump på Det ovale kontor i Det hvite hus fredag. Foto: Evan Vucci / AP

Innpiskeren Markwayne Mullin sa ved 18-tiden fredag at det heller mot et ja til Trumps helsereform.

– We`re trending yes, sa republikaneren Mullin ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Avstemning klokken 20.30

Pressesekretær Sean Spicer opplyser at det vil bli stemt over helsereformen, før klokken 16 amerikansk tid – rundt klokken 20.30 norsk tid.

INNPISKER: Markwayne Mullin i det Republikanske parti. Foto: Carolyn Kaster / Ap

En komité i Representantenes, som tar seg av hvilke saker som skal tas opp, avgjorde tidligere i dag at det vil bli stemt over Trumps helsereform i kveld.

En reporter rakk å rope ut et siste spørsmål til Donald Trump mot slutten av pressekonferansen, som egentlig omhandlet godkjenningen av en omstridte oljerørledning, på Det ovale kontor:

– Tror du helsereformen går gjennom?

– Vi får vente å se hva som skjer, sa Donald Trump uvanlig diplomatisk.

Gro Holm om helseformdebatten

Fredag morgen startet presidenten med Twitter, hvor han satte press på The Freedom Caucus, en gruppe med konservative republikanere i Representantenes hus.

«Det er ironisk at The Freedom Caucus, som er pro-life og mot Planned Parenthood, tillater dem å fortsette hvis de stopper denne planen!»

The Freedom Caucus teller 29 og kan altså by på problemer for Trump.

Bruker mest på helse i hele verden

– Dette er en av de første prøvelsen som forhandler, for noe som berører mange amerikaneres liv. USA er det landet i hele verden som bruker mest på helse per innbygger foran Norge. Likevel er det så vanvittig ujevnt fordelt og derfor folk som ikke får den hjelpen de trenger, sier USA-ekspert Trygve Svensson ved UiB til NRK.

USA-EKSPERT: Trygve Svensson ved Universitetet i Bergen, forsker på retorikk og konfliktløsning. Foto: Sølve Rydland / NRK

Les også: Amerikansk helsevesen kan aldri bli som det norske

USA bruker hele 18 prosent av bruttonasjonalproduktet på helse, mens nabolandet Canada bruker 11 og Norge 10 prosent. Også per innbygger bruker den amerikanske staten alene mer på helse per innbygger enn noe annet land i verden. Det kan blant annet forklares med at det i USA ikke er staten som bestemmer prisene på helsetjenester og medisiner. Sykehus, leger, forsikringsselskaper og farmasibedriftene.