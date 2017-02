Amerikanske børser setter nye rekorder under Trump

For mens verdens politiske ledere klør seg i hodet og lurer på hva Donald Trump egentlig mener om USAs forhold til Israel og Palestina sørger investorene på Wall Street for nye rekordnoteringer for femte handledag på rad.

Og det har heller ikke gått sjefen selv hus forbi.

For det er nettopp hans varslede skattekutt som får mange på Wall Street til rydde plass på kontoen.

– Bra for handel

Detaljene rundt Trumps nye skattereform er ikke kjent, men mange har pekt på at han ønsker å følge i Ronald Reagan og George W. Bush sine fotspor og basere seg på skattelette for selskaper og de rikeste og argumentere med at det vil gi nye investeringer og et økonomisk oppsving for alle.

Men det fungerte ikke for middelklassen da, og økonomer mener det ikke vil fungere for middelklassen nå, skriver Business Insider.

Men det er ventet at han vil presentere en markedsvennlig skattepolitikk.

– Jeg forstår euforien, det har kanskje aldri vært en så markedsvennlig president, sier Adrian Helfert i investeringsselskapet Amundi Smith Breeden til New York Times.

– Lavere skatt og færre reguleringer er bra for handelen, sier han.

Bankene jubler

Og handelen går godt når forventningene er høye.

I går kunne New York-børsen se tilbake på syv strake kvartal med positive tall. Og det er den lengste børsoppturen siden september i 2013 viser tall fra Bloomberg. Som også viser til at USAs seks største banker vil øke sine overskudd med 12 milliarder dollar hvis Trump kutter selskapsskatten slik det er forventet.

USAs nye finansminister Steven Mnuchin har en fortid i bankvesenet og mange av hans gamle kolleger er positive til den utnevnelsen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Trump har også brukt tiden etter innsettelsen med å fylle opp administrasjonen med personer som tidligere har jobbet i de store investeringsbankene. Finansminister Steven Mnuchin kommer fra Goldman Sachs, mannen som trolig blir hans nærmeste rådgiver, Justin Muzinich kommer fra Morgan Stanley og Trumps handelsminister, investoren Wilbur Ross, er kjent som konkurskongen.

Et annet signal mange investorer har lagt merke til og satt pris på er hvordan den nye administrasjonen undergraver Obamas finansreform, den såkalte Dodd-Frank-loven. En reform som førte til strengere reguleringer for finansnæringen og økt forbrukervern i kjølvannet av finanskrisen i 2008–2009.

Men flere er også bekymret for at Trumps nye skattereform vil ødelegge for de amerikanske bedriftene som lever av import. For hvis Trump innfører høye importtoll-murer vil selskaper som for eksempel Walmart, Nike og Gap, som alle er avhengig av billige varer fra utlandet for å kunne holde prisen nede, måtte sette opp prisene ut til forbrukerne, skriver Financial Times.

Og det er ikke nødvendigvis så bra for handelen.