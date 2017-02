Har bare fylt 11 av 694 stillinger

Senatet godkjente mandag kveld to av president Donalds Trumps ministre, finansminister Steven Mnuchin og krigsveteranminister David Shulkin.

Likevel har Trump bare fått godkjent elleve av sine ministere godkjent, 25 dager ut i sin presidentperiode, skriver The Atlantic.

Det er mindre av noen hans etterfølgere i moderne tid og langt bak republikanske presidenter som Ronald Reagan og George W. Bush som begge hadde fått godkjent alle sine ministere på samme tidspunkt.

Ronald Reagan fikk faktisk nesten alle sine ministere godkjent i løpet av sine første to dager som president.

Skylder på demokratene

I forrige uke anklaget Donald Trump Demokratene på Twitter for å ha skylden for at det tar tid å få godkjent ministrene.

– Det er en skam at ikke hele kabinettet mitt er på plass, den lengste forsinkelsen i landets historie. Obstruksjon fra Demokratene!, skrev Trump.

Atlantic skriver at Trump til dels har rett når han gir Demokratene skylden for forsinkelsene.

Bare noen få Demokrater har stemt for å godkjenne Trumps ministere og de har brukt de fleste muligheter til å forsinke prosessen.

Den republikanske majoritetslederen i Senatet, Mitch McConnell,anklager Demokratene for uthalingstaktikk. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Blant annet har Demokratene uteblitt fra komitemøter for å få utsatt avstemninger og partiets senatorer har også brukt alle de tilmålte 30 timene med debatt for de fleste av de foreslåtte ministrene.

– Vi har sett obstruksjon uten sidestykke fra våre kollegaer på den andre siden. Det har gjort godkjennelsen av presidentens kandidater til den mest langsomme i moderne historie, sa den republikanske majoritetslederen i Senatet, Mitch McConnell, tirsdag.

Demokratene gjør sitt beste for å trekke ut prosessen for å hindre at Republikanerne får tid til å gjennomføre politiske endringer.

Har brukt uvanlig lang tid

Samtidig har Trump og hans medarbeidere brukt uvanlig lang tid på å plukke ut sine ministere.

De fleste presidenter har sine ministere klare i løpet av et par uker etter at de er valgt, mens det for Trumps vedkommende først ble endelig klart dagen før innsettelsen.

Dermed har prosessen med å gjennomgå fortiden og de politiske synspunktene til kandidatene startet senere enn nødvendig.

Ikke bare ministre

Organisasjonen Partnership for Public Service (Partnerskap for offentlig tjeneste) har satt i gang et prosjekt der de følger 694 av de viktigste stillingene som Trump skal utnevne kandidater til og som Senatet må godkjenne.

Totalt skal Senatet godkjenne rundt 1200 personer som Trump utnevner.

De 694 stillingene inneholder ministre, statssekretærer, assisterende statssekretærer, direktoratsledere, andre høytstående ledere samt en rekke ambassadørstillinger.

Tirsdag viser oversikten at av de 694 er 11 godkjent av Senatet, mens 24 er utnevnt og venter på godkjennelse. For de resterende 654 stillingene har Trump-administrasjonen så langt ikke utnevnt noen.