Utanriksdepartementet i Washington stadfestar at Saad Ibrahim Almadi, ein amerikansk statsborgar av saudiarabisk opphav, er fengsla. USA tok opp saka hans i desember i fjor og på nytt så seint som måndag denne veka.

– Vi har konsekvent og på intenst vis fremja våre bekymringar knytt til saka, på høgtståande nivå i den saudiarabiske regjeringa, både via kanalar i Riyadh og Washington, seier talsmannen til departementet Vedant Patel.

– Utøving av ytringsfridom bør aldri kriminaliserast, seier han.

Washington Post skriv at Almadi, som er busett i Florida, hadde drege til Saudi-Arabia for å besøkje familie i november i fjor. Han vart arrestert på flyplassen då han kom fram.

16 år i fengsel + 16 års reiseforbod

Kronprins, og no også statsminister, Mohammed bin Salman er peika ut som den som gav ordren om drapet på Jamal Khashoggi i 2018. Foto: Reuters

Son hans Ibrahim seier til avisa at faren, som no er 72 år gammal, vart dømt 3. oktober.

Saka blir knytt til 14 meldingar han hadde skrive på Twitter dei sju tidlegare åra.

Han må sitje 16 år i fengsel i Saudi-Arabia, og har fått reiseforbod i 16 år etter det, ifølgje rettsavgjerda.

Sonen seier at faren hadde gitt uttrykk for berre lett kritikk ved å gi uttrykk for sine meiningar om korrupsjon i Saudi-Arabia og Jamal Khashoggi, som vart drepen og partert i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018.

Almadi vart tiltalt delvis for å støtte og finansiere terror og for å prøve å destabilisere kongedømmet, uttaler sonen.