Amerikansk kvinne dømt til døden for barnedrap

En jury i byen Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona har dømt 29 år gamle Sammantha Allen til døden, for drap på sin ti år gamle kusine Ame Deal.

Allen låste Deal i en plastboks over natta, som «straff» for at hun hadde stjålet en saftis, ifølge AP. Seks-sju timer senere ble hun funnet død.

Også Allens ektemann, John Allen (29), risikerer dødsstraff for drapet og barnemishandling.

Ifølge påtalemyndigheten har barnet blitt låst inni boksen ved flere tidligere anledninger og utsatt for flere tilfeller av fysisk vold. Hun skal blant annet ha blitt slått i ansiktet og kastet i et svømmebasseng.

Tiåringen ble også tvunget til å spise hundeavføring og chilisaus, ifølge nyhetsbyrået.

Allens mor, som var oppført som foresatt for barnet, soner for tida en dom på 24 år i fengsel for barnemishandling.

Samantha Allen blir den 55. kvinnen som sitter på såkalt death row i USA i påvente av en henrettelse.