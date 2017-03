Skal henrette åtte menn på ti dager

I Arkansas har ingen blitt henrettet på 11 år, men nå skal åtte menn parvis henrettes med giftsprøyter mellom 17. og 27. april, ifølge CNN.

– Aldri før har så mange blitt henrettet i løpet av så kort tid, sier Robert Dunham, leder for The Death Penalty Information Centre til nyhetskanalen.

Kun to ganger tidligere har så mange blitt henrettet i løpet av en og samme måned, påpeker han. 31 amerikanske delstater praktiserer dødsstraff i dag, og giftsprøyte er den vanligste henrettelsesmetoden.

Reagerer

Massehenrettelsen vekker kraftige reaksjoner blant organisasjoner som jobber for å avskaffe dødsstraff. Arkansas Coalition to Abolish the Death Penalty kaller henrettelsene groteske, og peker på at de ulike stoffene i giftblandingen ikke hindrer dødsdømte i å få en smertefull død.

REAGERER: Robert Dunham er redd mange henrettelser i løpet av kort tid vil øke sjansene for at noe går falt. Foto: NRK

Også advokatene til de åtte mennene jobber med å få stanset henrettelsene.

– Med mindre vedkommende er bevisstløs kan noen av disse stoffene medføre store smerter og tortur, noe som er i strid med grunnloven, sier en av advokatene, Jeffrey Rosenzweig, til CNN.

Mislykkede henrettelser

Rosenzweig peker på det han mener har vært en rekke mislykkede henrettelser den siste tiden, blant annet henrettelsen av en mann i Alabama. Vitner skal ha beskrevet at mannen fikk pustebesvær, hostet og knyttet nevene etter at han fikk sprøyten. Det har også kommet lignende beskrivelser fra henrettelser i Oklahoma, Ohio og Arizona.

Dunham mener åtte henrettelser på ti dager øker sjansene for at noe kan gå galt.

– Midazolam gjør kanskje at du sovner, men det gjør deg ikke sanseløs.

Gammel gift

Det er foreløpig uklart hvorvidt Arkansas Department of Correction kommer til å gjennomføre henrettelsene som planlagt.

Kritikerne hevder massehenrettelsen skjer fordi noen av stoffene i giftblandingen er i ferd med å gå ut på dato. En talsmann for myndighetene avviser imidlertid dette, skriver CNN.