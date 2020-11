Det amerikanske folket har valgt sin nye president. Joe Biden og Kamala Harris skal styre landet etter Donald Trump og Mike Pence.

Valgdagen ble til fem lange dager med mye konflikt. Stemningen har vært spent over hele landet.

Først så det lovende ut for Trump, men etter hvert som flere stemmer kom inn tok Biden ledelsen.

Presidenten kom med anklager om valgfusk og krevde at stemmetellingen ble stanset, og den kommende presidenten ba om tålmodighet. Folket protesterte for og mot.

En enorm lettelse og glede spredte seg blant de demokratiske velgerne da det ble avgjort at Joe Biden vant.

– Dette er rettferdighet for mange mennesker som har lidd. Slagordet «jeg får ikke puste» handlet ikke bare om George Floyd. Mange folk har følt at de ikke får puste, sier en gråtkvalt Van Jones, kommentator i CNN og tidligere rådgiver for Barack Obama.

I Washington har store folkemengder samlet seg i gatene for å feire.

– Jeg kunne ikke vært gladere. Nå går vi tilbake til et Amerika som tror på loven, vitenskap og som tar vare på alle amerikanere. Det er en god dag, sier Ellen Lam.

Landet og folket er delt, men hun tror Joe Biden kommer til å stå opp for alle. Demokrater og republikanere.

Ellen Lam tror Joe Biden vil være en president for alle. Foto: NRK Foto: NRK

Judson Richardson kan endelig puste lettet ut etter fire år.

– Vi kan endelig gå tilbake til slik dette landet egentlig er. Det er fantastisk, og det er en lettelse. Jeg føler ikke jeg har klart å puste ut på fire år, sier Judson Richardson.

– En lettelse Du trenger javascript for å se video.

Det var akkurat denne gleden han kjenner på nå, som han trengte.

Men folk er også sinte. Og lei seg. Samtidig som det feires er det flere som mener valget ble stjålet.

De mener det samme som Donald Trump, at stemmene ble tuklet med. Selv om det ikke finnes noe bevis for dette.

Larry Thompson fra Texas trodde Trump kom til å få sitte fire nye år. Helt til slutten trodde han at det kunne snu, forteller han til New York Times.

– Jeg vil at Trump skal vinne, men hvis han taper på ærlig vis er jeg med på det, sier Thompson, men han utelukker ikke valgfusk.

I Georgia har omtrent tusen mennesker samlet seg for å vise sin støtte til Donald Trump. De roper at valget ikke er over, og at dette er falske nyheter, melder AP. Gatene er røde av Trump-flagg.

Det har ikke vært meldt om noen voldelige opptøyer så lang, men flere steder har Trump-tilhengere møtt opp med våpen.

Anders Romarheim er USA-forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han frykter at Trumps uttalelser om valgfusk kan føre til vold.

– USA har i mange år hatt et problem med høyreorienterte krefter, som er villige til å gjøre ganske mye for å slåss for dette valgresultatet, sier Romarheim.

Det finnes også venstreorientert vold i gatene, men Romarheim sier det er mer sjeldent. Om situasjonen kommer til å eskalere er han usikker på, men risikoen for gatekamper er der.