Amazonas og Amazon krangler om domenenavn

Nettbutikken Amazon har prøvd å sikre seg toppnivådomenet «.amazon» siden 2012.

Da søkte nettbutikken til organisasjonen som administrerer domenenavn, Internett Corporation for Assigned Names and Numbers, kjent som Icann, om å ta i bruk «.amazon».

Et toppnivådomene er bokstavene på slutten av en internettadresse, som .no i Norge eller .com.

Handler om penger

For nettstedet handler det om penger og muligheten til å markedsføre seg, skriver New York Times.

Regnskogen Amazonas ligger i åtte forskjellige søramerikanske land, med de største områdene i Brasil og Peru.

Allerede i 2012 protesterte de søramerikanske landene mot nettbutikkens søknad til Icann.

Landene ville ikke at et kommersielt selskap skulle få kontroll på internett over et navn som de oppfatter som en viktig del av deres identitet.

Samtidig handler det også for landene om penger, der turistindustrien kunne miste sjansen til å bruke nettsteder som «trip.amazon» og «hotels.amazon».

Amazon-gründer Jeff Bezos er verdens rikeste navn, men kan i domenestriden oppleve at ikke alt kan kjøpes for penger. Foto: Cliff Owen / AP

Har tilbudt penger

Nettbutikken har kommet med tilbud til landene i Amazonas-regionen om økonomisk kompensasjon, skriver Reuters.

Tilbudet skal blant annet være kindle-tjenester og bruk av Amazons servere til en verdi av fem millioner dollar.

Landene har ikke godtatt tilbudene og krever at de skal være med på å kontrollere bruken av domenenavnene.

– Den navnemessige tilknytningen til Amazonas gjør at domenet på ingen måte skal være kontrollert av et selskap, skriver Brasils utenriksdepartement i en uttalelse.

Ifølge BBC har landene foreslått at de deler bruken av toppnivådomenet slik at nettbutikken kan bruke for eksempel «kindle.amazon» og «books.amazon», mens landene og regionen kan bruke for eksempel «tourism.amazon».

Nettbutikken har avslått kompromissforslaget og sier at landene i stedet kan bruke amazon i kombinasjon med landenes domenenavn, slik at det kan bli «br.amazon» for Brasils vedkommende.

Regnskogen i Amazonas dekker rundt 6,8 millioner kvadratkilometer i åtte land – Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela. Foto: ANTONIO SCORZA / AFP

Skulle vært avgjort i mars

Icann skulle egentlig ha fattet en avgjørelse i saken på sitt møte i den japanske byen Kobe i begynnelsen av mars.

På møtet fikk imidlertid partene en drøy måned til å komme frem til en løsning.

Fristen for å bli enig ble satt til søndag 21. april. Hvis det ikke kommer en løsning innen det, kommer Icann til å avgjøre tvisten.

Droppet Patagonia

Hvilken avgjørelse Icann kommer frem til er, ifølge Financial Times' Gillian Tett, høyst usikkert.

Ingen tilsvarende konflikter har tidligere blitt avgjort av organet som bestemmer over domenenavn.

Det nærmeste var da Chile og Argentina protesterte mot at klesmerket Patagonia ønsket å registrere navnet i 2013.

Patagonia er navnet på den sørlige delen av de to landene. Den gangen endte konflikten med at klesmerket traff sin forespørsel før saken skulle avgjøres.