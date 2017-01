Alle fra ytre høyre samlet

De er her alle sammen: Lederne for Alternativ for Tyskland, Lega Nord, Front National og Frihetspartiet. I salen er det representanter fra en rekke andre populistiske og innvandringsskeptiske partier i Europa.

– Den største triumfen fikk vi i går ved at Trump ble satt inn som president, sier deltager Gerhard Kulz til NRK.

Gerhard Kulz fra Mittelrheintal mener ting ikke er på stell i Europa, og at lederne burde være som Donald Trump. Foto: NRK

– Jeg er her i dag fordi jeg mener Europa ikke går i riktig retning. Jeg håper vi også kan slå inn på en retning som Trumps, fortsetter Kulz.

Sendte gratulasjon til Trump

Bortsett fra Marine Le Pen har alle lederne sendt gratulasjoner til Trump i forbindelse med hans innsettelse som president, men den franske lederen for Front National glemte ikke Trump i sin tale.

– Donald Trump er en mann som ikke vil godta at undertrykkelsen av nasjonalstatene i Europa fortsetter, sa Le Pen da hun drøftet betydningen av Brexit for forsamlingen.

Nederlandske Geert Wilders kom med flere referanser til Trump under sitt bidrag. Han brukte et uttrykk fra gårsdagens innsettelsestale, og sa at 2017 vil bli året da makten føres tilbake til folket.

Tidligere har han tatt ord rett ut fra munnen til Trump, noe han også gjorde nå i Koblenz.

– Vi skal gjøre Europa stort igjen, sa Wilders. Alternativer av denne setningen har han kommet med tidligere.

Kontroversielt møte i Koblenz

Planene for storsamlingen av de høyrepopulistiske partiene har vært klare lenge, og flere grupper har planer om demonstrasjoner.

Media som skal dekke hendelsen har også fått en del motstand.

Journalist Axel John fra ARD slipper ikke inn i varmen. Foto: NRK

– Jeg ble nektet akkreditering uten å få noen begrunnelse. Vi har forsøkt å akkreditere oss flere ganger, forteller journalisten Axel John fra ARD til NRK.

En rekke tyske journalister har blitt nektet akkreditering. Det er det tyske partiet Alternativ for Tyskland som arrangerer konferansen. Axel John mener partiet ikke liker det en del journalister rapporterer.

– Vi er ikke ønsket her og det gjør jobben vår selvfølgelig vanskelig. Jeg kommer selvfølgelig til å rapportere om det og forsøke videre, sier Axel John.