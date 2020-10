Den 26 år gamle syreren sier på telefon at han håper å tjene 2.000 dollar i måneden. Det er 80 ganger mer enn han tjener nå.

AFP snakket med mannen fra en leir nord i Syria, som er under tyrkisk kontroll. Han sier at han vil til Nagorno-Karabakh for å skaffe penger til kone og barn.

– Vi mistet våre landsbyer og våre hjem og har ingenting igjen å spise, sier mannen, som har vært kriger i Syria i fem år. Han venter nå på å reise. Mannen håper å spare opp litt penger og starte en forretning når han kommer hjem.

Turkmenske krigere i Syria i 2015. Det er krigere fra denne gruppen som ifølge AFPs kilder deltar i kampene i Kaukasus. Foto: STRINGER/TURKEY / Reuters

– Ja, jeg er i Aserbajdsjan, er det korte svaret en annen syrer gir i en tekstmelding til AFP fra frontlinja i Nagorno-Karabakh. Han er fra en by i den syriske Aleppo-provinsen.

Mange fremmedkrigere

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har 1200 syriske krigere allerede reist til Aserbajdsjan via Tyrkia. Observatørgruppen har mange kilder inne i Syria.

Tyrkia har ikke kommentert påstandene.

72 syriske leiesoldater er så langt drept i kampene, skriver SOHR på sin hjemmeside, som er basert i London. De fleste soldatene skal være fra folkegruppen turkmenere i det nordlige Syria.

Armenia, Russland og Frankrike har tidligere beskyldt Tyrkia for å sende syriske fremmedkrigere til sin allierte Aserbajdsjan. Dette er blitt avvist av myndighetene i Aserbajdsjan.

De beskylder på sin side Armenia for å ha rekruttert krigere blant den store armenske diasporaen rundt om i verden til å kjempe på separatistenes side i Nagorno-Karabakh.

Søndag søkte folk tilflukt i kjelleren i en kirke i byen Stepanakert i Nagorno-Karabakh da byen ble beskutt med artilleri. Foto: AFP

Artilleriangrep mot byer

Kampene om Nagorno-Karabakh ble trappet opp søndag, men det er ingen uavhengige observatører i området som kan dokumentere det som skjer.

Stepanakert som er den største byen i Nagorno-Karabakh, ble bombet med tungt artilleri fra aserbajdsjanske styrker, ifølge armenske offisielle kilder. Sivile måtte søke tilflukt i bomberom og kjellere.

Fra aserbajdsjansk side blir det sagt at armenske granater rammet tett befolkede områder i Ganja, som er den nest største byen i Aserbajdsjan. To person skal ha blitt drept og flere såret.

Hikmet Hajiyev, en av rådgiverne til Aserbajdsjans president, har lagt ut en video fra angrepet på Twitter.

Han hevder også at byene Khizi og Mingachevir er angrepet. Når en byer i Aserbajdsjan, som ligger utenfor Nagorno-Karabakh, nå er rammet av krigshandlingene, er det risiko for at områder i Armenia også trekkes inn i krigen.

Det vil være en klar opptrapping av konflikten.

Nagorno-Karabakh

Omstridt område

Regionen Nagorno-Karabakh er folkerettslig innenfor Aserbajdsjans grenser, men den har 95 prosents etnisk armensk befolkning. Området er kontrollert av separatister med nære bånd til Armenia.

De kontrollerer også regioner omkring Nagorno-Karabakh som er tømt for sin aserbajdsjanske befolkning.

Fra tid til annen har det vært sammenstøt langs våpenhvilegrensen fra 1994, seinest i juli i år. Men krigshandlingene de siste par ukene er de alvorligste siden krigen i begynnelsen av 1990-tallet da 30.000 mennesker ble drept og mange tusen flyktet fra området.

Store norske leksikons omtale av Nagorno-Karabakh kan du lese her.