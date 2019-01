AfD-politiker alvorlig skadet etter angrep

I tillegg til å lede lokallaget for Alternativ for Tyskland (AfD) i Bremen, representerer Frank Magnitz også det sterkt innvandringskritiske partiet i Forbundsdagen.

66-åringen ble mandag ettermiddag, ifølge politiet, angrepet av minst tre personer ved teateret på Goetheplassen i Bremen, og slått i hodet med en ukjent gjenstand. Gjerningspersonene flyktet deretter fra stedet.

Magnitz ble senere funnet av to håndverkere, som fikk tak i en ambulanse og varslet politiet.

Politiet i Bremen skriver i en pressemelding at de går ut ifra at angrepet var en politisk motivert handling.

Tirsdag ble det satt ned en spesialkommisjon som skal etterforske saken.

Magnitz selv uttalte seg fra sykehuset til det tyske nyhetsbyrået DPA tirsdag, og sier han husker lite fra overfallet.

Flere angrep mot AfD

Siden midten av desember, har politiet registrert åtte angrep mot AfD sine partikontorer.

I forrige uke eksploderte en sprengladning i en søppelbøtte utenfor partiets kontor i byen Döbeln i delstaten Sachsen.

Ingen personer kom til skade, men både inngangsdøren og vinduer til partikontoret ble ødelagt, og tre menn mellom 29 og 50 år fra Döbeln ble pågrepet i saken.

I helgen ble hjemmet til en lokal AfD-politiker i delstaten Niedersachsen tagget ned med graffiti, og et partikontor ble truffet av en malingsbombe.

Fordømmer angrepet

SLÅTT NED. Frank Magnitz representerer Alternativ for Tyskland i Forbundsdagen. Foto: FABIAN SOMMER / AFP

AfD i Bremen har på sin facebookside offentliggjort et bilde av den sterkt forslåtte Magniz etter gårsdagens angrep. Det samme har lederen for AfD, Jörg Meuthen, gjort på sin twitterkonto.

Lederen for AfD i forbundsdagen, Alice Weidel, sier i en video at hun er sjokkert over angrepet, og hun mener det som har skjedd skyldes den daglige hetsen av partiet som hun beskylder både medier og andre politikere for å stå bak.

Mandagens angrep har blitt fordømt av hele det politiske spekteret.

Talspersonen for den tyske regjeringen, Steffen Seibert, fordømmer angrepet og skriver på Twitter at politiet forhåpentligvis raskt får tak i de skyldige.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas fra Sosialdemokratene (SPD) går også hardt ut mot angrepet, og skriver på Twitter at vold aldri kan rettferdiggjøres, til tross for politisk uenighet, og at enhver som utfører en slik forbrytelse må straffes.

Forbundsdagspresident Wolfgang Schäuble fra Kristeligdemokratene (CDU) sier til DPA at vold aldri kan tillates som middel i en politisk debatt, og at politiske motsetninger ikke må føre til hat og brutalisering.

Ber ekstremister melde seg ut

I november ba AfD- ledelsen flere av sine mest omdiskuterte medlemmer som har gitt uttrykk for ekstremistiske holdninger om å melde seg ut av partiet, i frykt for at partiet skulle bli satt under overvåkning av det tyske sikkerhetspolitiet.

De laget også en liste over hvilke organisasjoner partimedlemmene ikke bør være med i, deriblant den sterkt høyreorienterte bevegelsen Pro Chemnitz, som var en av gruppene som sto bak en rekke protester i Chemnitz i august, etter at en tysk statsborger ble drept, og to menn fra Syria og Irak ble arrestert for drapet.

AfD kom inn i Forbundsdagen for første gang under valget i 2017, og er med sine 93 representanter nasjonalforsamlingens tredje største parti.