«Unikt» funn av pilletrillebiller og kattemumier

Tre gravkammer fra det nye rike (1550-1077 før vår tidsalder) og fire gravkammer fra det gamle rike i Egypt (2686-2181 fvt.) har blitt oppdaget i Sakkara sør for Kairo.

I gravkammerne fant de hundrevis av gjenstander som mumifiserte katter, en slange, krokodille, forgylte kattestatuer og en kattestatue i bronse dedikert til krigsgudinnen Bastet. Men også gjenstander som papyrus-kurver og skriveverktøy var blant funnene, ifølge nyhetsbyrået AP.

En av kattestatuene som ble funnet i Sakkara i Egypt. Foto: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Pilletrillebille

De fant også en sjelden samling med mumifiserte skarabéer, også kalt for pilletrillebille. En bille som hadde symbol på liv og gjenfødsel, og ble brukt som amulett i det gamle Egypt.

– Jeg vil kalle det gravplassen til de hellige dyrene. Her fant vi katter, slanger, og vi fant skarabeer (pilletrillebiller). Det er veldig unikt, sier generalsekretær i direktoratet for antikviteter i Egypt, Mostafa Waziri.

Billene ble funnet i en rektangulær sarkofag i kalkstein der lokket var dekorert med tre pilletrillebiller malt i svart. Mens en annen samling av billene ble funnet i en mindre sarkofag.

Gamle egyptere mumifiserte mennesker for å oppbevare kropper til et liv etter døden, mens dyremumier ble brukt som offer til ære for gudene.

Det ble gjort unike funn av mumifiserte skarabé også kjent som gjødselbille og pilletrillebrille. Foto: AP

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nye funn

Rett før arkeologene skulle presentere de siste funnene, fant de inngangen til en ny grav som fortsatt er forseglet. Eksperter planlegger å åpne den i de kommende ukene.

– Det betyr at innholdet fortsatt kan være uberørt, sa Mohamed Yousaff, direktør for Sakkara-området, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Sakkara er kjent for trappetrinnspyramiden som ble oppført av farao Djoser. Men også flere mindre pyramider, som Userkaf og Wenis av det 5. dynastiet (ca. 2435–2306 før vår tidsregning) befinner seg her.

Man tror den nye graven stammer fra det gamle kongedømmets femte dynasti. Noe man ser på som spennende fordi fasaden og døren til graven ser ut til å være forseglet.

– Gravene som er oppdaget har blitt funnet delvis tildekket, og det kan være at det vil dukke opp mange flere lignende funn, sier generalsekretær i direktoratet for antikviteter i Egypt, Mostafa Waziri.

Dusinvis av mumifiserte katter ble oppdaget av arkeologer i Egypt. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Les også: Mystisk funn i Egypt: Tusener vil drikke 2000 år gammel «mumie-juice»

Les også: Funn av sølvskatt knyttes til Kong Harald Blåtann