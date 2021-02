«Øyer av plastsøppel» skaper miljøkatastrofer på Balkan

Med sitt klare grønne vann renner elven Drina gjennom fjellene på grensen mellom Bosnia og Serbia.

Normalt er elven i Øst-Bosnia en av Europas perler og tiltrekker seg padlere fra hele kontinentet

De siste årene er Drina blitt skamfert plast og annet søppel. Nå er situasjonen særlig dramatisk etter at mye regn har ført søppel nedover elven.

Flyfoto viser det nyhetsbyrået AP beskriver som «øyer av plast» foran demningen til kraftverket.

Flyfoto viser hvilke enorme mengder med plastflasker, tønner, planker og annet søppel som har samlet seg foran Visegrad-demningen. Foto: Eldar Emric / AP

Enorm terning av søppel

– Dette er katastrofe. Folk kaster alt mulig i elven. Ikke bare plast, det er døde dyr, tønner, du kan finne alt mulig der, sier Aleksandar Mladic som bor i Visegrad.

Hvert år fjernes mellom 6000 og 8000 kubikkmeter søppel fra Drina ved Visegrad.

8000 kubikkmeter tilsvarer en terning på 20x20x20 meter, full av plast og annet søppel.

Og det er bare ved Visegrad. Ifølge lokalbefolkningen dumpes hvert år flere hundre tusen tonn søppel i Drina,

Selv om situasjonen er mest akutt i Drina ved Visegrad, er plast og annet søppel er problem i elver over hele Balkan.

Nærbilde av deler av søppelet ved Visegrad-demningen. Foto: Eldar Emric / AP

– Enorme proporsjoner

– Dette er et problem av enorme proporsjoner, sier Dejan Furtula i den lokale miljøorganisasjonen Eko Centar Visegrad.

– Jeg oppfordrer institusjoner og alle andre til å hjelpe til med oppryddingen, sier han til AFP.

Mikroplast og annen gift fra avfallet havner nå i matkjeden og truer både dyreliv og mennesker langs elva, sier Furtula.

– Hele økosystemet er i fare. Alle vi som lever her, spiser fisk, sier han.

Langs elven Bosna i det sentrale Bosnia henger plast og søppel i trærne. Foto: Eldar Emric / AP

Ulovlige fyllinger

En del av søppelet i Drina kommer fra nabolandene Serbia og Montenegro, som sliter med økonomien og der hensynet til produksjon og sysselsetting ofte kommer foran hensynet til miljøet.

Serbia opplevde også nylig noe tilsvarende da enorme mengder søppel hopet seg opp i en av landets innsjøer, skriver NTB.

Over hele landet ligger det ulovlige fyllinger, og søppel langs veier og i naturen er et vanlig syn.

Spesialfartøy

Arbeidet med å renske opp Drina fikk et kjærkomment bidrag fra et tysk selskap denne uka, i form av et spesialfartøy som er døpt Collectix.

En av selskapet Everwaves grunnleggere, Clemens Feigl, ble sjokkert over bildene han så fra Drina og bestemte seg for å bidra til opprydding.

– De neste dagene skal vi forsøke å hente opp så mye søppel som mulig fra vannet. Vi kommer til å fortsette i 14 dager og gjøre vårt beste, sier han.