«Harald Hitler» arrestert i Østerrike

De siste dagene har flere østerrikske aviser skrevet om en mystisk person som hadde kledd seg ut som Adolf Hitler.

Den 25 år gamle mannen som nå er arrestert skal visstnok ha kalt seg for «Harald Hitler». Han har blitt observert en rekke ganger utenfor huset hvor Adolf Hitler ble født i Braunau am Inn i Østerrike.

Flere bilder som er publisert av det østerrikske nettstedet Heute viser at mannen frivillig har latt seg fotografere ikledd Hitlers karakteristiske uniform.

Glorifisering av Nazi-epoken

25-åringen som i flere dager har blitt observert i Braunau am Inn er nå siktet for glorifisering av Nazi-tiden og Hitler. Foto: Daniel Scharinger / Heute

Mannen skal nylig ha flyttet til Braunau am Inn som ligger like ved grensen til Tyskland, opplyser talsmann for politiet David Furtner til BBC.

Mange i Hitlers hjemby møtte på mannen med sideskill, liten bart og den tidligere nazilederens uniform.

Ifølge Furtner skal 25-åringen ikke ha forsøkt å være morsom når han kledde seg ut som Hitler.

– Han vet akkurat hva han gjør, sier Furtner.

«Harald Hitler» skal også ha blitt observert i Wien og Graz, ifølge BBC.

Glorifisering av Nazi-epoken og å hylle Adolf Hitler er en straffbar handling i Østerrike, nå er mannen siktet for akkurat dette.

Mannen har frivillig latt seg fotografere i byen som ligger svært nær grensen til Tyskland. Foto: Daniel Scharinger / Heute

Hitlers barndomshjem skal rives

Østerrikske myndigheter ønsker å rive huset hvor Adolf Hitler ble født. Det har eieren av huset motsatt seg. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Flere østerrikske politikere har ønsket å rive huset der Adolf Hitler ble født. En av årsakene er at de ønsker å hindre at byen blir et samlingssted for nynazister.

I oktober i fjor opplyste landets innenriksminister Wolfgang Sobotka at huset skulle rives.

Hvert år samles antifascister utenfor huset, det står det en innestein med teksten «For fred, frihet og demokrati. Aldri mer fascisme, minner millioner av døde oss om».

Hitler ble født i byen den 20. april 1889. Huset der det skjedde står i disse dager i sentrum for en rettslig strid. Myndighetene ønsker å kaste ut dagens eier slik at bygningen kan rives. Eieren har motsatt seg dette.