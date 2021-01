– Soldatene klatret over gjerdet rundt huset mitt og banket opp sikkerhetsvaktene mine. Det viser bare hva slags regime som styrer dette landet, sa Bobi Wine på en pressekonferanse tidligere denne uka.

Den kjente ugandiske popartisten slapp tirsdag ut av husarrest. Han ble sperret inne i hjemmet sitt like etter valget 14. januar. Et valg der han utfordret mannen som har hatt makten i Uganda helt siden 1986: Yoweri Museveni.

Facebook forbudt

Svenske Sofi Lundin er frilansjournalist i Uganda, og har dekket valget. Det har ikke vært lett.

Sofi Lundin bor i Uganda og følger den politiske situasjonen der tett.

– Nettdekningen forsvant i lange perioder før valget. Det begynte med at presidenten sa på TV at han var sint på Facebook fordi de hadde fjernet noen kontoer knyttet til partiet hans. Så kom selve valget, og da ble internett slått helt av, forteller hun

Myndighetene sa det var nødvendig fordi de mente fremmede agenter forsøkte å påvirke valget

–Men lokalbefolningen mener det var et klart brudd på ytringsfriheten, sier Lundin.

Voldelig valgkamp

President Yoweri Museveni har hatt makten i Uganda i 35 år, og sier nå at han skal regjere i fem år til. Ifølge myndighetene fikk han 59 prosent av stemmene ved valget 14. januar mens Bobi Wine fikk 35 prosent.

Valgkampen var voldelig. I november ble 54 mennesker drept i protester til støtte for Bobi Wine. Også journalister som Lundin opplevde et hardhendt regime.

Det har ikke vært noen lett valgkamp å dekke. Her er Sofi Lundin på jobb i Kampala. Foto: Sofi Lundin

–To av mine kollegaer ble truet med skytevåpen utenfor Wines hus. Selv opplevde jeg å bli forfulgt under valgdekningen. Et hotell her i Kampala er blitt kjent som et stamsted for journalister. Der ble sjåførene våre presset for informasjon fra personer som dukket opp. Vi fikk senere vite at de var spioner.

En av Bobi Wines tilhengere sier han ble banket opp av politiet på et valgmøte før valget 14. januar. Foto: Nicholas Bamulanzeki / AP

«Gettopresidenten»

Bobi Wine kaller seg gettopresidenten, og går med rød alpelue med en gullstjerne på.

Sofi Lundin intervjuet ham før valget:

–Jeg vil se et Uganda der lederne er folkets tjenere, og der lederne er redde for folket fordi de kan stemme dem rett ut, sier Wine i intervjuet med Lundin.

Bobi Wine er klar til å utfordre valgresultatet i rettssystemet og håper tilhengerne hans vil støtte opp med fredelige protester. Foto: SUMY SADURNI / AFP

Bobi Wine var bare fire år gammel da Yoweri Museveni kom til makten i Uganda etter et væpnet opprør i 1986. «Afrikas problem er ledere som tviholder på makten», sa Museveni den gangen. Men 35 år senere sitter han altså selv fortsatt i presidentpalasset.

Bobi Wine har blitt populær ved å skrive politiske sangtekster om ham. I sangen Freedom fra 2017 heter det:

«Dette er en melding til myndighetene. Våre ledere villeder oss. Våre frihetskjempere er blitt våre diktatorer.»

–Ugandas Harald Hårfagre

Museveni ble lenge hyllet for å ha brakt fred og stabilitet til et urolig Uganda. I dag blir han anklaget for å lede et udemokratisk og gjennomkorrupt regime.

Arild Øyen kjenner Museveni og besøkte ham flere ganger på gården hans da han var norsk ambassadør i Uganda på 1990-tallet.

Yoweri Museveni er driver med kveg i tillegg til å være president. Arild Øyen og kona var hjemme hos ham flere ganger da de bodde i Uganda. Øyen er utdannet veterinær, og det hadde den ugandiske presidenten sans for. Foto: PRIVAT

–Museveni må være Ugandas svar på Harald Hårfagre. Han samlet landet til ett rike. Det er mange som ser på ham som en garantist for fred. Men det er nok særlig den eldre garde som tenker på den måten, sier Øyen som er usikker på hva som vil skje framover.

-Støtten hans har gått veldig ned, og han blir kritisert for at han ikke har gått av for lenge siden eller funnet en arvtaker.

President Museveni taler på et folkemøte i Kampala 21. januar etter at det ble kunngjort at han hadde vunnet nok et presidentvalg etter 35 år ved makta. Foto: BADRU KATUMBA / AFP

Snittalder = 16 år

Uganda har verdens nest yngste befolkning. 80 prosent av de 45 millionene som bor i landet i er under 30 år. Arbeidsledighet er svært høy og mange unge ser få framtidsutsikter.

-Vi trenger folk som Bobi Wine som gjerne vil gjøre det beste for dem som er unge i dag, sier Herbie Kawuma.

Han jobber som barne- og ungdomsarbeider i Asker og er musiker på si.

– Det er få muligheter for unge i Uganda. Jeg studerte økonomi, og den eneste muligheten jeg hadde til å få jobb var å starte mitt eget selskap. Jeg var en av de få heldige som fikk komme til Norge for å studere.

Da Herbie Kawuma var 13 år gammel, traff han Bobi Wine i musikkstudioet hans.

-Vi pleide å kalle ham getto-krigeren. Han sang om mer enn drikking og festing, og han har den selvtilliten som trengs for å lykkes.

Vil ha rettssak om valgresultatet

Det var Ugandas høyeste domstol som denne uka beordret sikkerhetsstyrkene til å forlate hjemmet til Bobi Wine og slippe ham ut av husarrest. Nå sier popstjerna at han vil utfordre valgresultatet i rettsapparatet.

– Vi har overveldende beviser for uregelmessigheter ved valgresultatet, sa Wine på pressekonferansen der han også ba tilhengerne sine om å være fredelige.

Flere land presset på for å få ham løslatt. USAs ambassadør forsøkte å besøke Wine under husarresten og Amnesty engasjerte seg.

President Museveni har lenge vært en alliert for mange vestlige land. Uganda har mottatt store bistandsmidler i hans regjeringstid og Museveni har sendt militære styrker til flere internasjonale operasjoner.