«Dragemannen» kan være vår nærmeste slektning

– Jeg tror dette er et av de viktigste funnene de siste 50 årene, sier professor og forskningsleder ved Natural history museum i London, Chris Stringer, til The Guardian.

Fredag opplyser forskere at en hodeskalle som ble oppdaget i Nordøst-Kina kan tilhøre en nyoppdaget menneskeart som er mer lik moderne mennesker enn neandertalerne.

Den spesielle hodeskallen har fått navnet Homo longi eller «Dragemannen» av de kinesiske forskerne. En analyse av studien har nå blitt publisert i The Innovation.

– Det er et fantastisk bevart fossil, sier Stringer, som har jobbet med prosjektet.

Hodeskallen er 23 cm lang og mer enn 15 cm bred, og kan ha inneholdt en stor hjerne. Foto: KAI GENG / AFP

Dukket opp etter 85 år

Hodeskallen skal først ha blitt funnet i Harbin som ligger i nordøst i Kina i 1933 av kinesiske arbeidere. De gjorde oppdagelsen da de skulle bygge en bro over en Songhua-elven, under den japanske okkupasjonen. For å hindre at hodeskallen falt i japansk eiendom, ble den pakket inn og skjult i en forlatt brønn.

Først for tre år siden dukket hodeskallen opp igjen. Mannen som hadde gjemt den fortalte barnebarnet sitt om funnet kort tid før han døde.

Forskerne tror hodeskallen er minst 146.000 år gammel, og skal ikke ha sett en hodeskalle som dette tidligere.

En virtuell rekonstruksjon av kraniet. Foto: XIJUN NI / AFP

Hodeskallen er 23 cm lang og mer enn 15 cm bred, og kan ha inneholdt en stor hjerne. De mener den har tilhørt en mann som døde i 50-årene. Hodet hans var stort med en lang, lav form og massiv pannekam over øynene.

Selve skallen er massiv i forhold til hodeskallene funnet fra andre menneskearter, inkludert vår egen. Hjernen var trolig på størrelse med vår egen art.

– Ansiktet, nesen og kjevene var veldig brede, og han hadde store øyne. Men ansiktet hans var lavt i høyden, med delikate kinnben, og det var gjemt bak hjernebunnen, som i et moderne menneske, sier Stringer.

Ikke overbevist

Hodekraniet er en av de best bevarte av alle menneskelige fossiler fra oldtiden. Noe som kan ha stor betydning for å forstå utviklingen av menneskeslekten.

En rekonstruksjon av «Dragemannen». Foto: Chuang Zhao / AFP

Men selv om de kinesiske forskerne heller mot at det kan tyde på en ny art, er ikke Stringer helt overbevist om det samme. Han mener skallen ligner på en annen som ble funnet i Dali-regionen i Kina i 1978.

–Jeg foretrekker å kalle det Homo daliensis. Det viktige her er at den ser ut til å være ulik fra neandertalerne og Homo sapiens, sier Stringer til The Guardian.

En overgangsform

Det er også en mulighet for at denne hodeskallen kan være en Homo denisova.

Denisovanere kan ha vært en selvstendig art av mennesker eller en underart av moderne mennesker. Noen har også foreslått at denisovanere var en overgangsform mellom neandertalere og moderne mennesker.

Men for å kunne fastslå det, trenger man mer materiale, mener Stringer.

– Provoserende

Også professor John Hawks, som er en paleoantropolog ved Wisconsin-Madison universitetet, er kritisk til at man allerede skal kalle funnet av hodeskallen for et funn av en ny art.

– Det er provoserende, for hodeskaller kan se like ut, selv blant fjerne slektninger, forteller han til The Guardian.