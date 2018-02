Israelske kommentatorar er forsiktige med å slå fast om kampflyet vart skote ned. Det israelske forsvaret seier det framleis er uklart kva som skjedde.

ISRAELSK KAMPFLY I BAKKEN: F-16 jagarflyet landa nær landsbyen Harduf i Nord-Israel. Begge pilotane skal ha skote seg ut, og er frakta til sjukehus. For ein av pilotane skal situasjonen vere kritisk. Foto: Yehunda Pinto / AP

– Det er usikkert på kva trinn i oppdraget pilotane valde å skyte seg ut, men det vil vere ekstremt urovekkande for oss om flyet vart skote ned, seier IDF talsmann Conricus til Reuters.

Uansett, styrten blir sett på som eit stort prestisjenederlag for det israelske flyvåpenet, og forsvaret gjekk i morgontimane til ein storoffensiv mot syriske og iranske mål.

GENERAL DAVID IVRY: Seier til Reuters han trur det er første gang ein israelsk F-16 har blitt bringa ned sidan flyet vart teken i bruk på tidleg 80-tal. Foto: SVEN NACKSTRAND / AFP

Den tidlegare israelske flyvåpensjefen David Ivry seier til Reuters han trur det er første gang ein israelsk F-16 er skoten ned ned sidan den vart teken i bruk tidleg på 80-talet.

Det israelske forsvaret seier at F-16 kampflyet kom under massiv beskytning av luftvern inne i Syria.

Luftrommet over Israel var ei tid stengt på grunn av frykt for vrakrestar frå luftvernrakettar frå Syria.

Israel seier dei øydela ein iransk dronebase, og det var ein innkommande iransk drone som førte til at situasjonen eskalerte i morgontimane i dag.

Det israelske forsvaret offentleggjorde nyleg ein video av dronen.

– Putin bestemmer

Trass ein kort ordkrig mellom Israel og Iran, har situasjonen roa seg.

Partane skuldar på kvarandre for den dramatiske eskaleringa, men kommentator i avisa Haaretz, Anshel Pfeffer, påpeikar at det er Russland som bestemmer i luftrommet over Assad regimet.

Pfeffer viser til at Russland har forsynt Syria med luftvern, og trent opp personalet der.

– Og det var Russland som truleg formidla vidare beskjeden om at Israel ikkje ville eskalere konflikten i dag, skriv Pfeffer.

Hendingane i dag viser at det er Russland og Vladimir Putin som bestemmer i Syria, noko som gjer det meir krevjande, både militært og diplomatisk, for israelske kampfly å operere i syrisk luftrom, meiner Pfeffer.