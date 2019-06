– Norskeid oljetanker står i brann i Omanbukta

Det er John Fredriksens selskap Frontline som eier «Front Altair». Selve skipet er registrert på Marshall-øyene.

Ifølge Bloombergs kilde, en ansatt ved havna i Fujairah, hadde skipet lastet inn olje fra Abu Dhabi.

Det er foreløpig uklart hva brannen skyldes, men den britiske marinen bekrefter at de etterforsker hendelsen.

Shipping-avisen Tradewinds skriver at skipet er truffet av en torpedo, og viser til anonyme kilder.

En representant for Frontline sier til VG at alle de 23 som var om bord er i sikkerhet på et annet skip i nærheten. Det skal ikke ha vært nordmenn om bord. NRK har foreløpig ikke lykkes i å få kontakt med rederiet.

Operatøren International Tank Management sier til nyhetsbyrået AP at «Front Altair» ble rammet av en eksplosjon rundt klokken 8 lokal tid, men at årsaken er uklar.

Evakuert

Ifølge Reuters har det kommet meldinger om at et annet tankskip også står i brann i Omanbukta. Ifølge Marine Traffic har det Panama-registrerte skipet «Kokuka Courageous» stanset i samme område.

Operatøren Bernhard Schulte GmbH & Co KG bekrefter ifølge Bloomberg at skipet er skadet som følge av et angrep, og at skroget er penetrert over vannlinja på styrbord side.

Begge skipene skal være evakuert, opplyser nyhetsbyråets kilder. Det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Den amerikanske marinen sier de er kjent med en hendelse i området, og at de bistår etter å ha mottatt to separate nødmeldinger, skriver AP. Det marine etterretningsbyrået Dryad Global sier til nyhetsbyrået at skipet har stanset utenfor kysten av Iran.

Emiratene har avvist å kommentere saken.

I forrige måned ble fire skip, to av dem oljetankere, sabotert i samme område. Et av skipene var norske «Andrea Victory».

USA mener Iran sto bak angrepene, noe Iran avviser.