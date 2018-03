– Metoo-epoken gjør amerikanske menn engstelige på date

– Jeg anbefaler mine mannlige klienter å være tilbakeholdne nå. Ta ikke nødvendigvis initiativet. Spør før du lener deg over bordet og kysser en kvinne, sier Matt Fleming.

Psykologen i Washington DC har 95 prosent mannlige klienter, mange av dem advokater og offentlig ansatte i den amerikanske hovedstaden. Han har merket en klar uro blant dem etter at metoo-kampanjen begynte for fem måneder siden.

– Mange av mine klienter er engstelige for om de kan ha gjort noe i sin fortid som kan komme tilbake og skade dem. Noen vurderer å ta kontakt med kvinner de har datet for mange år siden for å forsikre seg om at de ikke vil bli hengt ut for å ha gått over streken. De er redde for å få sine karriere ødelagt, sier Fleming.

Komiker hengt ut av anonym date

Mange kjente personer har fått anklager om seksuell trakassering rettet mot seg. Men det er også noen som mener metoo-kampanjen har gått for langt.

Et oppslag som har skapt debatt, handler om komiker og skuespiller Aziz Ansari, kjent fra TV-serien «Parks and recreation». Ansari fikk stor oppmerksomhet da en 23 år gammel kvinne han hadde vært på date med beskrev hans seksuelle atferd i detalj i et anonymt intervju med nettstedet Babe.

Kvinnen hadde blitt med Ansari hjem, men mente han gikk for fort fram med sine seksuelle tilnærmelser da de kom inn på kjøkkenet hans.

Ansari har nektet for at det som skjedde på kjøkkenet var et overgrep.

BENEKTER: Aziz Ansari har benektet at han har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep etter at kvinnen han var på date med lot seg intervjue anonymt om hans seksuelle adferd. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Tør ikke date

– Slike saker gjør mange menn engstelige for å bli hengt ut i sosiale medier, sier Lisa Bonos, som skriver spalten Solo-ish om singellivet i Washington Post.

Hun har også snakket med mange urolige menn i det siste i en artikkel om hva #metoo har gjort med livet til single amerikanere

– Noen sier de knapt dater for tiden fordi de synes det er vanskelig å vite hva som er akseptabel atferd. De er redde for at et kyss eller en berøring kan føre til en metoo-post i sosiale medier, sier Bonos

SKRIVER OM SINGELLIVET: Spaltist Lisa Bonos i Washington Post skriver om singellivet og hører fra mange som ikke orker å gå på date akkurat nå på grunn av fokuset på trakassering og overgrep. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

40 prosent av de spurte mennene i en undersøkelse utført for MTV nylig, sier at de har endret sin adferd i romantiske relasjoner etter at metoo-kampanjen startet.

Avtaler sex og prevensjon i med app

I USA er også såkalte consent-apper – samtykke-apper – blitt populære. Apper som Yes to Sex og We Consent gir de to som skal møtes mulighet til å avtale hvilke fysiske tilnærmelser de er komfortable med før en date: Hva slags prevensjon er OK? Hvor beruset kan en være?

Mange foreldre i USA utstyrer tenåringene sine, og spesielt tenåringssønnene, med slike apper når de flytter hjemmefra for å studere, ifølge en annen psykolog NRK har snakket med.

– Alt bør avtales

Psykolog Matt Fleming mener det viktigste er at menn og kvinner kommuniserer bedre enn før.

– Hvilken restaurant en skal velge, hvem som betaler regningen og alle andre avgjørelser på en date bør tas i fellesskap. Bruk ordene dine til å diskutere, nærmest forhandle med partneren, om hva som er greit og hvor langt den andre er villig til å gå i kveld, sier Fleming.