– Mann drept med saks fordi han nektet å drepe døtrene sine

46-åringen ble funnet død ved Stensjön utenfor Falun i slutten av mai. Han hadde blitt stukket i halsen med en saks, og en 50 år gammel slektning ble pågrepet på stedet.

50-åringen er nå tiltalt for drapet, og deler av etterforskningsmaterialet er gjort tilgjengelig for innsyn. De foreløpige opplysningene tyder på det kan være snakk om et æresdrap, skriver SVT.

Offerets kone har fortalt i avhør at mannen forsvarte tenåringsdøtrene sine i en langvarig konflikt med 50-åringen.

– Han elsket barna sine, sier hun.

Konflikten skal ha startet fordi døtrene håndhilste på gutter, noe som utviklet seg til rykter om kyssing. 50-åringen skal derfor ha beordret 46-åringen til å drepe døtrene, men han nektet og brøt kontakten.

46-åringens kone tror mannen ble lurt med på turen til Stensjön, og sier han aldri ville blitt med dersom han visste at 50-åringen også skulle dit.

Hun forteller også at hun frykter nye trusler etter å ha forklart seg for politiet.

– De kommer til å nekte for alt jeg har sagt. Det er ingen som kommer til å tro meg, sier hun.

50-åringen nekter straffskyld, og sier han ble angrepet av familiefaren.

– Vi har ikke hatt noen uoverensstemmelser, men det har vært noen disputter innad i familien. Jeg er lei meg og angrer. Men gjort er gjort, hva kan jeg gjøre, sier han i avhør.