Turist ved drapsåstedet: Glad jeg reiser med en mann

– Vi ønsket å gå opp til Toubkal, men jeg tror ikke vi får lov etter det som skjedde. Det er helt forferdelig med de to kvinnene, selv om vi ikke vet mange detaljer ennå om hva som har skjedd, sier Morgan fra New Zealand til nyhetsbyrået AFP.

Fjellet Toubkal, sør for Marrakech og Imlil, rager mer enn 4000 meter over havet og er et kjent turistmål. Turen krever overnattinger.

Ble funnet av turister

Myndighetene har stengt ned store deler av området rundt åstedet, ifølge lokale medier. Maren Ueland (28) og den danske venninnen Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet av turister i teltet de overnattet, ifølge Morocco World News.

En lokal guide skal ha møtt turistene som gråtkvalt fortalte hva de hadde sett.

Foto: Grafikk: Andre Håker, kilde Google / NRK

Tirsdag pågrep marokkansk politi tre personer som de mistenker for å stå bak drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Atlasfjellene. De mistenkte er fra Marrakech og skal ha overnattet i samme område som de to skandinaviske kvinnene.

Marrokansk politi jakter også på en fjerde mistenkt, ifølge Kech24.

Kvinnene skal ha skader etter vold med en skarp gjenstand. Ifølge Morocco World News' kilder skal kvinnenes eiendeler ikke ha blitt stjålet fra teltet deres.

De to ankom Marokko søndag 9. desember og hadde planlagt å reise rundt i landet i én måned, skriver VG. Etter et par dager på et billig hotell i storbyen Marrakech, satte de kursen sørover.

UD endrer reiseråd

UD endret i ettermiddag sitt offisielle reiseråd for Marokko hvor de advarer mot å legge ut på fjelltur alene.

«Turister som går alene i fjellområder i Marokko kan bli utsatt for kriminalitet. Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene, og at man benytter guider med lokalkunnskap.», heter det i reiserådet.

– En viktig presisering er at det vi kaller «reiseråd» er en egen kategori som bare er noen få land der UD ikke anbefaler å reise. Marokko er ikke en del av de landene, fordi det i utgangspunktet regnes som et trygt land å reise. For alle land må man forholde seg til det lokale myndigheter sier, sier Ane Haavardsdatter Lunde, pressetalsperson i UD.

DREPT: Maren Ueland (til venstre) og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen. Foto: Privat

En kvinne fra New Zealand sier hun er glad hun reiser med en mann etter nyheten om de brutale drapene.

– Jeg tenker at det er veldig trist, spesielt siden jeg vet at det er to kvinner. Jeg føler meg tryggere fordi jeg reiser med partneren min som er mann. Dette bør ikke hindre folk i å reise hit, generelt er Marokko et trygt sted. Men fryktelige ting kan skje hvor som helst, sier Kate fra New Zealand.

TURIST: Morgan fra New Zealand sier drapene er ubehagelig Foto: EBU/AFP

– Først visste ikke vi om det var en ulykke eller drap. Det fikk oss til å tenke på om vi tør å bo her, men vi hadde allerede bestilt overnatting og tenker at det skal gå bra fordi det er et lite sted, sier Morgan.