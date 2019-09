– Regner du med at du får oppleve en palestinsk stat i din levetid?

– Absolutt! Jeg ser for meg en palestinsk stat like tydelig som jeg ser fargene på klærne dine.

Det sier den palestinske utenriksministeren Riyad al-Maliki i et intervju med NRK. Sammen med president Mahmoud Abbas, og en palestinsk delegasjon, er han på et todagers besøk i Norge.

Den palestinske utenriksministeren Riyad al-Maliki tror fortsatt på en egen palestinsk stat. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Vi vil kvitte oss med alle hindringene. Den palestinske staten har eksistert siden FN-fattet sitt vedtak om denne staten i november 2012. Den er bare under okkupasjon, fortsetter han.

Utenriksministeren presiserer at de palestinske selvstyremyndighetene er klare til å forhandle med hvem det måtte være.

De vil likevel kreve at det tas utgangspunkt i grensene fra 1967 og anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad i den palestinske staten.

I likhet med mange palestinere virker han lettet over at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ser ut til å ha tapt tirsdagens valg.

– Netanyahu har vist at han er en fiende av fred, påstår al-Maliki.

Han sier videre at Netanyahu tilhører fortiden.

– Velgerne i Israel har bestemt seg for at de ikke vil ha ham mer. La oss ikke snakke mer om ham, sier al-Maliki.

Han avbryter NRKs forsøk på å stille flere spørsmål om temaet.

Han vil ikke svare på hva som skjer hvis det skulle vise seg at Benjamin Netanyahu nok en gang klarer å danne en levedyktig koalisjon.

– Drømmen om en palestinsk stat er død

– Tostatsløsningen er død. Den er helt ferdig. Problemet er at Norge, og en del andre land, ikke vil forstå det, sier professor ved Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage.

Hun mener at norske myndigheter fortsatt tviholder på ideen om en palestinsk stat. De fleste forstår at det er urealistisk, men vil ikke innrømme det.

Hilde Henriksen Waage er forsker ved Universitetet i Oslo.

– Det vil bli oppfattet som om det norske fredsdiplomatiet har feilet totalt. Alt vi har satset av tid og ressurser har vært bortkastet, mener Waage.

Trengs radikale grep

Seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Jørgen Jensehaugen, er enig med Waage.

– Tostatsløsningen har lenge vært døende, sier han.

Jensehaugen trekker frem to forhold som viser at en egen palestinsk stat virker urealistisk i nær fremtid.

Jørgen Jensehaugen er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning.

– Det ene er USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Det andre er israelernes ønske om å annektere palestinske områder, sier han.

Å annektere et territorium innebærer at israelerne vil erklære palestinske områder de i dag okkuperer for permanent israelske.

Dialogen kan gjenopplives

Det er likevel mulig å gjenopplive forhandlingene om et tostatsløsning, tror Jensehaugen. Det innebærer radikale grep fra både israelere og palestinere.

– Israel må snu når det gjelder Jerusalem og være villige til å dele byen. I tillegg må de fjerne ulovlige bosettinger, sier han.

Den israelske bosettingen Ariel i nærheten av Nablus på den okkuperte Vestbredden. Foto: JACK GUEZ / AFP

Det bor i dag 600 000 israelere i okkuperte området på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Han påpeker at også palestinerne har et ansvar for å få prosessen i gang igjen.

– Palestinerne må få orden i eget hus og samle seg politisk. Nå er det to enheter som styrer hver for seg på Vestbredden og Gazastripen. En palestinsk stat betinger enighet. Fatah og Hamas står langt fra hverandre, sier Jensehaugen.

Ser ingen løsning

Hilde Henriksen Waage tror derimot det har lite å si hva palestinerne foretar seg.

– Det er USA som må handle. Det er de som må kreve at den israelske okkupasjonen opphører og at noen av bosettingene legges ned, sier hun.

To israelske soldater under et sammenstøt med palestinske demonstranter ved landsbyen Kfar Qaddum på den okkuperte Vestbredden. Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Waage mener det trengs radikale endringer til for at palestinerne kan få oppfylt drømmen om en egen stat.

– Jeg ser ingen løsning. Det er ikke mulig slik situasjonen er nå. Drømmen om en tostatsløsning er død, sier Waage.