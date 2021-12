Søndag morgen strømmer det inn med kondolanser etter at det ble kjent at fredsikonet, biskopen og fredsprisvinneren Desmond Tutu har gått bort.

Sorg i Tutus hjemland

Familien til Desmond Tutu og innbyggerne i Sør-Afrika er i dyp sorg etter at de våknet opp til nyheten om Tutus bortgang.

Familien til Desmond Tutu er i dyp sorg søndag. Bildet viser familiemedlemmer etter at de mottok dødsbudskapet søndag morgen ifølge nyhetsbyrået AFP. Foto: RODGER BOSCH / AFP

Mange i Sør-Afrika var glad i den karismatiske og sprudlende biskopen som mange beskrev som «landets moralske kompass».

Mannen som i dag har Desmond Tutus gamle jobb som erkebiskop i Cape Town, Thabo Makgoba, var raskt ute med sin kondolanse søndag morgen.

– Arven etter Desmond Tutu er moralsk styrke, moralsk mot og klarhet. Han følte med sine medmennesker.

Mannen som har Desmond Tutus gamle stilling som erkebiskop i Cape Town, Thabo Makgoba, sier at Tutu gråt mye fordi han følte folkets smerte. Foto: RODGER BOSCH / AFP

– Offentlig og privat gråt Tutu fordi han følte folkets smerte. Han lo hjertelig da han delte andre folks glede, melder erkebiskopen i Cape Town.

– Testamentert oss et frigjort Sør-Afrika

Budskapet om at Tutu har gått bort ble kunngjort søndag morgen av Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa.

– Erkebiskopens bortgang er et nytt kapittel med sorg i vår nasjons farvel til en generasjon av fremragende sørafrikanere som har testamentert oss et frigjort Sør-Afrika, sier president Cyril Ramaphosa.

– Desmond Tutu var en patriot uten sidestykke, sier Ramaphosa.

Det var en president i sorg som fortalte det sørafrikanske folk søndag morgen at Desmond Tutu er død. Cyril Ramaphosa er Sør-Afrikas president. Foto: RODGER BOSCH / AFP

– Fra motstandens fortau i Sør-Afrika til prekestolen i verdens storslåtte katedraler og gudshus, og til den prestisjefulle rammen rundt Nobels fredsprisseremoni, utpreget erkebiskopen seg som en ikke-sekterisk, inkluderende forkjemper for universelle menneskerettigheter, sier presidenten.

I uttalelsen fra presidenten kommer det ikke fram hva dødsårsaken er. Tutu har de siste årene slitt med prostatakreft.

Støre: – Viste kraften i forsoning og tilgivelse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deler sin kondolanse på vegne av det offisielle Norge.

– Et stort lite menneske som viste kraften i forsoning og tilgivelse. Det er med sorg og takknemlighet at vi i dag fikk nyheten fra Sør-Afrika om at Desmond Tutu er gått bort, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Facebook ifølge VG.

Sjelden har en fredspris vært riktigere, skriver statsministeren også, med henvisning til at Tutu fikk Nobels fredspris i 1984:

– Tutu fortjente den, men ikke minst var tidspunktet avgjørende. Som erkebiskop i Cape Town fra 1986 ble Tutu en kraft for fredelig forandring i de siste avgjørende årene i kampen mot det hvite mindretallsregimet, skriver statsministeren.

Støre hyller Tutus fremtoning:

– Desmond Tutu var et av de mest intenst levende, tilstedeværende og engasjerende mennesker jeg har møtt. Det lyste i øynene hans når du snakket med ham, skriver Støre.

Huitfeldt: – Gjorde verden til et bedre sted

Desmond Tutu bidro til å gjøre verden til et bedre sted, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) etter at han døde 2. juledag.

– Desmond Tutu kombinerte kampen mot apartheid med viktige bidrag til forsoning mellom mennesker, skriver Huitfeldt på Twitter.

– Han bidro til en bedre verden i arbeidet mot raseskillepolitikken og ble på sine eldre dager en frontfigur i kampen for homofiles rettigheter, fortsetter utenriksministeren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mandelas stiftelse: – Ekstraordinært menneske

Utenfor Sør-Afrika er det trolig kun avdøde Nelson Mandela som er en bedre kjent sørafrikaner enn Desmond Tutu.

Blant dem som kondolerer er Nelson Mandelas Stiftelse.

– Desmond Tutu var et ekstraordinært menneske. En tenker. En hyrde. Han bekjempet urettferdighet lokalt og globalt.

Fredsforkjemper, biskop og fredsprisvinner Desmond Tutu er død, 90 år gammel. Foto: MIKE HUTCHINGS / Reuters

– Det bidraget er like stort som dybden i hans tenkning og innsats for å frigjøre menneskehetens framtid, uttaler Nelson Mandelas Stiftelse.

Partner med Kirkens Nødhjelp

En organisasjon i Norge som har samarbeidet tett med biskop Desmond Tutu gjennom mange tiår, er Kirkens Nødhjelp. Tutu var partner med Kirkens Nødhjelp helt siden 1995.

– Vi er stor takk skyldig til Tutu for hans inspirasjon og forbilde i kampen for en mer rettferdig verden, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

– Mange titalls forsoningsprosesser rundt om i verden er blitt inspirert av den Tutu sto i spissen for.

– Gjennom støtten til kampen mot apartheid fikk Kirkens Nødhjelp en erfaring som har vært med å forme oss og hatt betydning for arbeidet flere steder i verden, sier Høybråten til NRK.

– Våre varmeste tanker går til hans familie, avslutter sjefen i Kirkens Nødhjelp.

Mohdi: – Ledestjerne

Kondolanser strømmer inn fra ulike deler av verden.

Indias statsminister Narendra Modi sier at han er i dyp sorg etter Tutus bortgang. Han beskriver Desmond Tutu som «en ledestjerne for utallige mennesker verden rundt».