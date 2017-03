– Atomvåpen i USA oppbevares og lagres i falleferdige lokaler

USAs regjering vil bruke 1 trillion dollar på å oppgradere amerikanske atomvåpen de neste 30 årene, men etterslepet på bygningene kan bli et stort hinder.

Denne uken varslet et panel i kongressen at den 60 år gamle infrastrukturen rundt landets atomvåpen er urovekkende falleferdig, skriver Foreign Policy.

Gammelt og slitt

Satsingen på atomvåpen er en topp prioritet for energiminister Rick Perry, men laboratorier, produksjonslokaler og rommene der atomvåpnene oppbevares, er gamle og slitte. Bygningene må jevnlig oppgraderes om de skal være trygge for ansatte som har i oppdrag å ta vare på våpnene, men dette blir ikke gjort.

Eksperter fra NNSA (National Nuclear Security Administration) møter ikke sjelden på slanger og gnagere, tak som lekker, og ventilasjon som feiler, når de vedlikeholder våpnene eller forsker på dem.

Vedlikeholdsutfordringene er ifølge kongressmedlem Tom O’Halleran «ganske alarmerende», og «utgjør en trussel for en farlig atomulykke», skriver Foreign Policy.

Det er etterslep på grunnleggende vedlikehold utsatt og ubetalte gjeldsposter på dette området er nå oppe i 31 milliarder kroner.

– Ingen større trussel

– Det finnes ingen større trussel mot atomsikkerhetsprosjektet enn nettopp tilstanden til NNSAs infrastruktur, sier NNSAs bestyrer, Frank Klotz.

Det er ikke første gang NNSA roper ut om den utdaterte infrastrukturen. Kongressen har tidligere satt til side midler for å få bukt med problemet, men først i fjor klarte NNSA å bremse den stadige forverringen.

Kongressmedlemmer i panelet syntes å være villige til å øremerke flere penger til vedlikehold, men NNSA klarte ikke å levere en liste over konkrete prosjekt som kan trenge nødløsnings-finansiering. Dette ble etterspurt allerede i januar.

– Det er skuffende, sier kongressmedlem Mike Rogers, ifølge Foreign Policy.

– Slitne semitrailere

Eksperter frykter at problemet er større enn falleferdig infrastruktur, og at våpnene også er i fare.

Moderniseringsprogrammet vil også kreve at flere tusen krigshoder blir transportert gjennom landet. Heller ikke dette ser lovende ut.

For en uke siden avslørte Los Angeles Times at energidepartementets Kontor for sikker transport strever med å håndtere et omfattende alkoholproblem og andre store utfordringer blant de ansatte. Det er nettopp disse som har ansvar for å frakte atomvåpen, i slitne semitrailere, skriver avisen.

Ikke overrasket

Daglig leder Nei til atomvåpen, Frode Ersfjord, sier han ikke er overrasket over tilstanden i lokalene hvor våpnene lagres.

– Sikkerhet nedprioriteres, og man ønsker heller å bruke pengene på å utvikle nye våpentyper, sier Ersfjord.

Ersfjord minner om at USA planlegger å bruke en sum tilsvarende seks norske statsbudsjetter på nye atomvåpentyper i løpet av de neste 30 årene.

– I mellomtiden øker risikoen for uhell via neglisjering av det fortsatt enorme nåværende arsenalet på rundt 7000 våpen. 27. mars starter FN-forhandlingene om et atomvåpenforbud. Forbud mot bruk er én ting, et annet punkt for diskusjon er å gjøre det ulovlig også å lagre atomvåpen samt frakte de.