Den vesle datamaskinen – smarttelefonen – som nesten alle nå har i lommen, har fullstendig endret våre måter å kommunisere på. Men i løpet av neste tiår er denne nyvinningens tid over, skal man tro en av futuristene som innledet om teknologiens framtid på SXSW – South by South West-festivalen i Texas.

– 2018 er begynnelsen på slutten for smarttelefonen, sier Amy Webb til NRK.

– Når vi vet hvor mange smarttelefoner som finnes, og hvor avhengige vi er av dem, kan det nok synes litt rart at vi modellerer at denne teknologien er på vei ut, erkjenner hun.

Webb er leder av Future Today Institute, som forsker på teknologi og trender vi vil møte i årene framover.

– I løpet av de siste årene har vi sett en nedgang i salg verden over av nye smarttelefoner. Folk synes ikke de får noen skikkelige nyvinninger i de nye modellene. Kanskje har de et litt bedre kamera og et litt bedre batteri, men ikke så mye mer.

Smarte øreplugger

Samtidig har det kommet mye ny teknologi på markedet som folk virkelig vil ha. Som treningsarmbånd og øreplugger som ikke bare gir lyd, men som samtidig kan være en digital assistent man kan snakke til.

– I løpet av de neste ti årene kan vi fortsatt være avhengige av smarttelefonen som en sentral enhet, men vi vil ha smarte armbånd og briller, smarte øreplugger, klær og sko med sensorer, sier Webb.

– Alle slags innretninger som etter hvert kan knyttes direkte opp mot dataskyen ved hjelp av den nye 5G teknologien. Dermed blir vi ikke lenger så avhengige av smarttelefonen.

På SXSW finner man siste nytt på teknologifronten. Du trenger javascript for å se video. På SXSW finner man siste nytt på teknologifronten.

Tror lyd blir viktigere

Lyd-ekspertene i Sennheiser, som også deltar på festivalen, er selvsagt enige i at lyd er framtida.

– Å kommunisere med lyd er jo noe menneskene har gjort siden tidenes morgen, sier lyd-ingeniøren Giordano Jacuzzi.

Giordano Jacuzzi er lyddesigner og mener lyd er fremtida. Foto: Lars Os / NRK

– Lyd er en veldig enkel og naturlig måte å formidle informasjon på. Ved å snakke til noe eller lytte til responsen – i stedet for å gå mer fysisk eller visuelt til verks, som med smarttelefonen.

Han er imidlertid ikke sikker på at vi nå ser begynnelsen på slutten for smarttelefonen.

– Men måten man bruker den på kommer til å endres dramatisk i årene framover. Kanskje smarttelefonen bare blir en del av et helt sett av innretninger som er knyttet sammen, sier Jacuzzi.

For tidlig å spå smarttelefonens død

Flere av deltakerne på festivalen i Austin synes at det er altfor tidlig å spå smarttelefonens død.

– Jeg tror det er betydelig overdrevet at smarttelefonen dør ut med det første, sier NRKs egen ekspert, Anders Hofseth.

Han er strategisk rådgiver i NRKbeta, og leder en delegasjon av mediebedriftenes teknologiutviklere til South by South West.

– Det jeg tror kommer til å skje, er at vi etter hvert vil bruke litt mindre tid på å taste på smarttelefonen. At telefonen kan bli flinkere til å anta hva det er vi har lyst på nå, at den hører hva vi sier og gir oss det. Men jeg tror fortsatt vi kommer til å trenge skjermen, for det er jo mye vi ikke kan få ved hjelp av lyd.

Men når det er snakk om lyd og fremtid, peker Hofseth på smarthøyttalere, som det snakkes mye om nå.

– Høyttalerne er koplet til internett, man kan snakke til dem og de svarer med det man ønsker seg. Det kan være radio, musikk, en lydbok, eller man kan be den si ifra når eggene har kokt i et visst antall minutter, og så videre.

Mer overvåking

Med alle de nye, smarte innretningene vi etter hvert kommer til å ha på oss, øker også mulighetene for myndigheter og bedrifter til å overvåke hvor vi er, hva vi gjør, hvem vi samhandler med og hva vi sier, forklarer Amy Webb.

– En av utfordringene er at vi lett glemmer hva vi gir fra oss for å kunne omgi oss med teknologi som gir oss visse fordeler. Her i USA blir vi hele tiden sporet av en rekke organisasjoner – det være seg myndigheter eller bedrifter, sier hun.

– Når vi i framtiden kommer til å bruke flere innretninger, og samtidig knytte oss direkte opp mot dataskyen, åpner vi enda mer opp for at andre skal kunne få tak i våre data.

Webb mener situasjonen er annerledes i Europa.

– Her vil EUs General Data Protection Regulation (GDPR) tre i kraft 25. mai. Jeg er spent på om dette kan komme til å hindre utviklingen av ny teknologi, sier hun.