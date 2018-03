Kronprinsen tror norsk teknologi vil føre verden fremover

South By Southwest (forkortet SXSW) er en stor festival for musikk, film og ny teknologi og arrangeres i Austin i Texas.

Festivalen er kjent for å være et sted hvor nye trender fanges opp. Flere norske oppstartsbedrifter deltar på festivalen for å vise seg frem for bransjen.

– Norge i ledelsen

Kronprins Haakon er med den norske delegasjonen og har stor tro på at norske teknologibedrifter i startgropa kan gi oss noe å leve av etter oljen.

– Vi trenger flere bein å stå på allerede i dag. Vi har den fordelen at vi har veldig mange flinke folk i Norge, som både har energien som skal til og viljen til å satse, sier kronprinsen.

Han er imponert over veksten av norske oppstartsbedrifter og økosystemet rundt de siste årene.

– Det har skjedd i et rivende tempo. Bare i fjor ble det startet 60.000 nye bedrifter i Norge, sier han og tror norske selskaper kan ta en lederrolle, spesielt innen teknologi som tar utgangspunkt i å oppfylle FNs bærekraftsmål fram mot 2030.

– De norske selskapene er opptatt av å løse, ekte viktige problemer. Vi ser nå at det er voldsom interesse for det norske markedet på dette feltet nå. Når de er med på å løse de målene, så er de med på å føre verden fremover, sier kronprinsen.

REPRESENTERER: Kronprinsen sammen med Norges ambassadør til USA Kåre Reidar Aas utenfor den norske leiren. Foto: Lars Os / NRK

– Det skjer mye

Han trekker fram selskapet No Isolation som har utviklet en robot som lar syke barn følge det som skjer i klasserommet via en app, og Diwala som har utviklet en app som skal gjøre det mulig for flyktninger å få verifisert utdanningen sin i et digitalt identifiseringsbevis.

Teknologien er basert på blokkjedeteknologi, som også ligger i bunn for kryptovaluta som Bitcoin. Appen skal lanseres i løpet av året.

Han trekker også fram oslobaserte Sahara Forest Project, som jobber med å få planter til å gro i tørre områder.

– Det er masse som skjer, og derfor er det veldig gøy å være med den norske delegasjonen her med alle de norske oppstartsselskapene som er med på South By Southwest, sier kronprinsen.

Kronprinsen skal også være med å presentere norsk musikk for et internasjonalt publikum under sitt besøk på SXSW.

– Norsk musikk er allerede en kjempeeksport. Det skjer utrolig mye. Det er mange som leter etter de nye artistene. Her kommer det veldig mye bra og spennende, sier kronprinsen.