89-åring med Alzheimer må forsørge barn og barnebarn

– Jeg har ingen anelse om hvordan jeg skal klare meg når hun dør, sier 53 år gamle Roberto Biondi til nyhetsbyrået Reuters.

Han har vært arbeidsløs siden han i 2006 måtte stenge sin lille klesbutikk. Arbeidsløsheten i Italia er 10,8 prosent, fire prosentpoeng høyere enn før finanskrisen i 2008.

I Sør-Italia, der familien Biondi bor, er hele 18,3 prosent arbeidsløse, en økning på 65 prosent på det siste tiåret.

Som langvarig arbeidsløs mottar ikke Roberto arbeidsledighetstrygd. Han får heller ikke noen annen form for offentlig hjelp, som sosialhjelp.

Det samme gjelder for den 24 år gamle sønnen Danilo, som ser lite håp om kunne skape seg et liv i hjembyen Herculaneum.

Alt familien har å leve på er pensjonen til Robertos 89 år gamle mor. Hennes pensjon på 800 euro i måneden skal holde liv i tre mennesker.

– Jeg er fattig. Jeg skammer meg ikke over å innrømme det, det er millioner av andre som meg i Italia. Dette landet virker ikke, sier Roberto Biondi.

Fortsatt verre enn før finanskrisen

Italia holder parlamentsvalg 4. mars og mye av valgkampen har handlet om flyktninger og migranter.

Meningsmålinger viser imidlertid at italienere flest er mest opptatt av økonomien, som fortsatt ikke har kommet seg etter finanskrisen.

Regjeringen viser til tre og et halvt år med økonomisk vekst, men mange italienere har merket lite til den veksten.

Landets økonomi er fortsatt seks prosent mindre enn for ti år siden, mens i eurosonen som helhet har økonomien steget med fem prosent i samme periode.

48 år gamle Angela Grossi bor med sine to barn i et telt utenfor Santi Apostoli-basilikaen i Roma. Foto: TONY GENTILE / Reuters

Bor på gata med barna

Resultatet av den manglende veksten er en kraftig økning i fattigdom.

30 prosent av befolkningen lever i fare for å falle i fattigdom, viser tall fra Eurostat.

4,7 millioner italienere har ikke penger til å dekke livsnødvendige varer og tjenester, tre ganger så mange som før finanskrisen, viser tall fra Italias statistikkbyrå Istat.

48 år gamle Angela Grossi er en av dem som føler fattigdommen på kroppen.

Hun jobbet som renholdsarbeider i et hotell, men mistet jobben. Moren, som er pensjonist, hjelper henne økonomisk, men Angela har ikke råd til å betale husleie.

I drøyt tre år bodde hun sammen med sine to sønner i en okkupert bygning i Roma.

I august i fjor ble de kastet ut, og siden har hun bodd i et telt i sentrum av Roma sammen med sine to sønner på 14 og 12 år.

– Roma er full av folk som bor under arkadene, på gatene, under broene, men ingen ser på dem, så hvem bryr seg, sier hun til Reuters.,

Angela Grossi går forbi et banner med teksten «Prima i poveri» – «De fattige først» – utenfor Santi Apostoli-basilikaen i sentrum av Roma. Foto: TONY GENTILE / Reuters

Flytter til utlandet og får ikke barn

Unge er de som sliter mest i dagens Italia, med å få seg jobb, et sted å bo og stifte familie.

Samtidig går bare fire prosent av økonomisk hjelp til folk under 40, menes 77,2 prosent går til folk over 65 år.

Fattigdommen kommer klart frem i italiensk statistikk:

Gjennomsnittsalderen for å flytte hjemmefra i Italia er 30,1 år, viser tall fra Eurostat. I Skandinavia er tilsvarende tall rundt 20 år.

Antall italienere som har registrert at de bor utlandet økte med 60 prosent fra 2006 til 2017, fra tre til fem millioner. Ifølge Fondazione Migrantes er trolig det reelle tallet som bor i utlandet langt høyere.

Allerede før finanskrisen hadde Italia en lav fødselsrate, men den har sunket ytterligere. i 2016 ble det født 373.065 barn i Italia, 22 prosent færre enn i 2008.

Roberto Biondis datter, Carmen er en av de mange unge som gikk lei av elendig betalte deltidsjobber og har flyttet til utlandet.

Hun bor nå i skotske Glasgow og jobber på en McDonalds.

– Jeg sa til henne at hun ville komme tilbake etter tre-fire dager. Det er tre år siden og hun er sikker på at hun aldri vil komme tilbake. Det er tøft for en far å høre, men det er ikke noe her for unge. Ingen fremtid, sier faren.

Nå planlegger også sønnen, Danilo, å reise. I slutten måneden flytter han til London.

Da blir det en person mindre som skal leve på pensjonen til den 89 år gamle kvinnen med Alzheimer.